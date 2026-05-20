"Zapatero ha hecho del sufrimiento y la tragedia venezolana un negocio": Hablamos con Lorent Saleh, opositor venezolano

Hay más frentes abiertos en el llamado caso Plus Ultra. La Fiscalía Anticorrupción y la UDEF sospechan que parte del dinero del rescate a la aerolínea pudo utilizarse para blanquear fondos procedentes, presuntamente, de la corrupción venezolana.

Y en el centro de esa investigación vuelve a aparecer el nombre del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Según las pesquisas, las empresas interesadas en comprar petróleo venezolano tenían que pasar antes por el entorno del expresidente. Los investigadores sostienen que los interesados enviaban una carta formal a su oficina y, a partir de ahí, se abría la puerta al régimen chavista. En varios mensajes intervenidos por la Policía aparece incluso la frase: “Nuestro pana Zapatero detrás”.

El juez de la Audiencia Nacional describe a Zapatero como el “núcleo decisor y estratégico” de una red que habría operado entre Venezuela, Emiratos Árabes y España, moviendo supuestamente comisiones millonarias relacionadas con petróleo, oro y divisas. Parte de ese dinero habría terminado, según la investigación, en el entorno familiar del expresidente. El Confidencial publica que los investigadores atribuyen casi dos millones de euros a cuentas vinculadas a Zapatero y a empresas de su círculo más cercano, incluida la sociedad de sus hijas.

La opinión de un expreso político venezolano

Este miércoles, en Espejo Público, Susanna Griso ha entrevistado a Lorent Saleh, activista venezolano y expreso político, que asegura no sentirse sorprendido por la imputación de Zapatero: “No, para nada. Lo que duele es que haya tardado tanto porque esto que apenas empieza en España a salir, llevamos años denunciándolo los venezolanos”, ha afirmado Saleh. “Para algunos es un simple tema de corrupción, pero para los venezolanos, detrás de Plus Ultra hay secuestrados, presos políticos y dinero que debía haber sido destinado al alimento de los más pobres y que lo robaron”.

El activista ha ido más allá y ha señalado directamente al expresidente socialista: “Zapatero para nosotros es una de las piezas más importantes de la dictadura. De la dictadura que mata, la dictadura que tortura, que asesina. Zapatero es el filtro por el cual todos nosotros tenemos que pasar hoy. Los exiliados que quisieran regresar a Venezuela tienen que pasar por Zapatero. Es el filtro del régimen chavista en Europa”. Saleh también ha asegurado que el entorno del expresidente presionaba a las familias de presos políticos para que no denunciaran lo que ocurría dentro de las cárceles venezolanas. “Yo he denunciado varias veces cómo Zapatero y su entorno presionaban a nuestros familiares para que no denunciáramos los crímenes que se cometían en estos centros de tortura”, ha explicado.

"Es el operador de una narcodictadura"

Durante la entrevista, el activista ha cuestionado además el papel de mediador que Zapatero ha desempeñado en la liberación de presos políticos venezolanos. “Estamos hablando de que él es operador de una dictadura, de un régimen que tiene secuestradas a personas y que llevan años en centros de tortura. Y cuando logran salir, ¿tienen que agradecérselo a Zapatero? ¿No les parece macabro?”, se ha preguntado. “Después de años bajo torturas, donde te destruyen, tengan que salir y darle las gracias a Zapatero. ¿Gracias por qué? ¿A cuenta de qué? Es muy grave”, ha añadido.

Saleh sostiene además que detrás de esa supuesta mediación existe una estrategia de presión política sobre la oposición venezolana. “Yo fui expatriado, me expatriaron de mi país. Si yo quiero regresar hoy a Venezuela, tengo que arrodillarme ante Zapatero, tengo que ir a él para regresar a mi país. ¿Esto no les parece perverso? ¿De qué es mediador? Es el operador de una narcodictadura”, ha concluido.

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