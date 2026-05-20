Tensión entre Toni Bolaño y Elisa Beni por la imputación de Zapatero: "Si quieres que nos enganchemos y tengamos más que palabras me lo dices luego"

La tensión se ha instalado en el plató de Espejo Público en pleno debate por la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero. Los periodistas Elisa Beni y Toni Bolaño han protagonizado un encendido debate al respecto.

Beni comenzaba argumentando que la ministra Elma Saiz había mentido en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros sobre la imputación por supuesto tráfico de influencias y blanqueo de capitales de Zapatero en el marco del rescate de Pus Ultra. Un extremo que Bolaño negaba. "Entiendo que estés tenso", le espetaba la comunicadora.

"Si quieres que nos enganchemos y tengamos más que palabras me lo dices luego", le respondía entonces Toni Bolaño, que ha participado en el programa mediante una conexión en Barcelona.

"En el auto me faltan elementos"

A Bolaños le parece curioso que desaparezca el 'caso Begoña Gómez' y ahora haya aparecido este. Señala que las supuestas empresas pagaban a una consultora, tal y como se desprende del auto, y esta empresa a Zapatero. "En el sector de la consultoría suele ser así", establece. El periodista prosigue argumentando que cuestiona el auto porque le faltan elementos que apunten hacia Zapatero. "¿Dónde están las grabaciones y los mensajes?".

Bolaño ha terminado diciendo que discrepar era muy difícil, a lo que Elisa Beni ha respondido asegurando que de la verdad no se puede discrepar. Para Elisa Beni el rescate "cantaba tanto que en el propio auto del juez se dice que los consultores recurrieron a la también consultora 'Water Price House Cooper' y les dijeron que tenían un 1,7% de posibilidades de conseguir el rescate. Un recate que finamente fue aprobado a toda prisa por el Gobierno.

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