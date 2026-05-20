Dime qué antojo tienes y te diré qué hora es: descubre cómo deshacerte del hambre entre comidas con estos sencillos trucos

A lo largo del día, muchas personas sienten ganas repentinas de picar algo, pero estos antojos no aparecen por casualidad. Según explica Luis Alberto Zamora, conocido como Nutrimán, el reloj biológico, el cansancio y las emociones influyen en lo que más nos apetece comer.

A media mañana suelen triunfar los snacks salados, como patatas fritas o frutos secos. Esto ocurre especialmente cuando el desayuno ha sido poco completo y provoca una bajada rápida de energía pocas horas después. Por eso, es importante añadir alimentos ricos en fibra, proteína y grasas saludables, como el aguacate.

Por la tarde llega el momento más fuerte de los antojos y el cuerpo pide dulces como chocolate, galletas o bollería. El estrés, el aburrimiento y el cansancio acumulado hacen que busquemos alimentos que aporten una sensación rápida de placer. Para eso, es importante hacer comidas saciantes, masticar, beber agua y tomarse las comidas con calma y con consciencia.

Ya por la noche, después de cenar, aparecen las ganas de picar embutido, pizza, palomitas o algo dulce mientras vemos una serie. Para evitar que estos antojos de última hora aparezcan, Nutrimán recomienda evitar dietas demasiado restrictivas durante el día y apostar por comidas equilibradas con proteínas y fibra para mantener el apetito bajo control. ¡Dale al play para escuchar todo lo que nos ha contado en el vídeo de arriba!