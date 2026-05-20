¡José Miguel se lo lleva todo! Premio, Gran Premio, dinero y lo de su compañera

El concursante del atril rojo lleva mucho dinero acumulado, pero se le ha atascado una de las palabras del panel y se ve obligado a seguir tirando de La ruleta.

A punto de caer en el Se lo doy, José Miguel ha tenido la suerte de pasar al siguiente gajo: el Premio. Y aunque no sabía la palabra, ha acertado al decir la letra.

El del atril rojo ha resuelto finalmente el panel con 1.000 euros en su atril, el Premio valorado en 400 euros y el Gran Premio valorado en 850 euros. Y además se ha quedado con lo que tenía su compañera del atril amarillo: 350 euros.

Si resuelve también la pregunta, suma 200 euros más. ‘Tiene un espejo mágico y una manzana envenenada’ ¿Qué cuento clásico es? “Soy maestro, pero para los cuentos infantiles soy penoso”, reconoce José Miguel tras decir que podría ser La Cenicienta.

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