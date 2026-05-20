En Tierra lejana, un inesperado gesto de Deniz vuelve a unir a Cihan y Alya

Deniz sorprende a Cihan con un regalo que provoca un instante muy especial junto a Alya. El detalle del pequeño consigue rebajar la tensión y acerca de nuevo a los protagonistas en una escena cargada de emoción En Tierra Lejana.

La reacción de ambos deja ver un cambio en su relación después de varios conflictos. El momento compartido con Deniz marcará un nuevo paso entre Cihan y Alya dentro de la historia.

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