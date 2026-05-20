Guardiola y su futuro en el City: "No os voy a decir mi decisión porque tengo que hablar con el presidente"

¿Seguirá Pep Guardiola en el Manchester City o se marchará este verano tras diez temporadas en el Etihad Stadium? El técnico catalán podría abandonar el equipo citizen este mismo verano, según ha informado estos días varios medios británicos, incluido el diario The Sun. Anoche, tras el empate (1-1) en el campo del Bournemouth que convirtió al Arsenal en campeón de la Premier League, Pep Guardiola fue cuestionado por estas informaciones en la sala de prensa.

"Me queda un año de contrato. Cuando acabe la temporada, veremos", indicó Guardiola, al que le queda un partido por delante por dirigir al City esta temporada.

"Podría decir que me queda un año más de contrato y, por mi experiencia, cuando se hace un anuncio, sea cual sea, durante la competición se obtienen malos resultados. Así que, como comprenderás, la primera persona con la que tengo que hablar es mi presidente", señaló a Sky Sports tras el empate ante el Bournemouth (1-1) que dio matemáticamente el título de la Premier League al Arsenal.

"Los dos hemos decidido que, cuando termine la temporada, nos sentaremos y hablaremos, así de sencillo. Después tomaremos la decisión", añadió. "No te lo diría aquí porque tengo que hablar con mi presidente, con mis jugadores, con mi cuerpo técnico, porque cuando jugamos la FA Cup, cuando jugamos por la clasificación para la Champions League, por la Premier League, solo tengo una cosa en mente y el objetivo es intentar llevar al equipo a lo más alto", aclaró Guardiola.

Tras diez años en el City, Guardiola puede estar viviendo sus últimos días en el City y el anuncio de su salida puede ser inminente, sirviendo el partido del domingo en el Etihad Stadium contra el Aston Villa, ya sin nada en juego, como homenaje al técnico que ha ganado veinte títulos desde 2016.

"Felicidades al Arsenal, Mikel, al personal, al equipo de apoyo"

Pep Guardiola felicitó al Arsenal y Mikel Arteta por el título de la Premier League, el primero en más de veinte años.

"Felicidades al Arsenal, Mikel (Arteta), al personal, al equipo de apoyo. A los aficionados por esta Premier League, bien merecida. Al mismo tiempo, en mi carrera como entrenador, uno de los años en los que más luchamos con cosas increíbles que no podíamos controlar y estuvimos ahí. Nunca nos rendimos. Me habría encantado tener en el último momento, ya sabes, intentar, claro, no estaba en nuestras manos. Pero sí, hoy el cansancio estaba ahí. Y así, 12 días para preparar ese partido. Ellos jugaron por la clasificación para la Champions. Equipo extraordinario. Increíblemente bien gestionado", indicó Guardiola en la sala de prensa.

Desde que Pep Guardiola, de 55 años, tomó el mando en 2016, el City ha ganado 20 títulos, incluidos seis Premier League y la Liga de Campeones del 2023. También ha conquistado en tres veces la FA Cup y ha levantado la Carabao Cup en cinco, incluidas ambas competiciones esta temporada.

Según algunos medios, el antiguo asistente de Guardiola, Enzo Maresca, sin equipo desde que dejó el Chelsea a principios de 2026, podría ser su sucesor. Maresca, de 46 años, trabajó como segundo de Guardiola durante la campaña en la que el equipo ganó el triplete en 2022-23, tras haber formado parte anteriormente de la cantera del City.