Un matrimonio australiano descubre una rana viva dentro de su bolsa de ensalada

Este matrimonio australiano se disponía a preparar a cena cuando se encontró con una sorpresa en la bolsa de la ensalada. Antes de sacar la lechuga se dieron cuenta de que en esa bolsa había una rana de grandes dimensiones en el interior.

El anfibio estaba en buen estado, ya que la bolsa aún contenía aire en su interior. La pareja bautizó a la rana como 'Greg' y la soltaron en libertad en un lago cercano. Las autoridades investigan ahora cómo pudo llegar la rana a su bolsa de ensalada.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.