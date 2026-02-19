A las 21:45 horas
Hoy, Elena Furiase despedirá la semana en El Hormiguero
La actriz estará en el programa para hablar sobre sus nuevos proyectos en una noche de lo más especial.
El Hormiguero recibe esta noche a Elena Furiase, que visita el programa para hablar de sus últimos proyectos y del momento que atraviesa en su carrera. Con una sólida trayectoria en televisión, cine y teatro, la intérprete se ha consolidado como uno de los rostros habituales de la ficción española.
Durante la entrevista, Furiase compartirá anécdotas de rodaje, reflexiones sobre su evolución como actriz y cómo afronta los nuevos retos profesionales. Una visita que permitirá descubrir su faceta más cercana y personal, en una charla distendida que combinará emoción y buen humor.
Sobre ella:
Elena Furiase pertenece a una reconocida saga de artistas y desde muy joven ha estado vinculada al mundo de la interpretación. A lo largo de los años ha construido una carrera propia, participando en diversas producciones que le han permitido demostrar su versatilidad y crecimiento profesional dentro del panorama audiovisual español.
