La actriz estará en el programa para hablar sobre sus nuevos proyectos en una noche de lo más especial.

Elena Furiase en El Hormiguero

El Hormiguero recibe esta noche a Elena Furiase, que visita el programa para hablar de sus últimos proyectos y del momento que atraviesa en su carrera. Con una sólida trayectoria en televisión, cine y teatro, la intérprete se ha consolidado como uno de los rostros habituales de la ficción española.

Durante la entrevista, Furiase compartirá anécdotas de rodaje, reflexiones sobre su evolución como actriz y cómo afronta los nuevos retos profesionales. Una visita que permitirá descubrir su faceta más cercana y personal, en una charla distendida que combinará emoción y buen humor.

Sobre ella:

Elena Furiase pertenece a una reconocida saga de artistas y desde muy joven ha estado vinculada al mundo de la interpretación. A lo largo de los años ha construido una carrera propia, participando en diversas producciones que le han permitido demostrar su versatilidad y crecimiento profesional dentro del panorama audiovisual español.

Hoy, Elena Furiase despedirá la semana en El Hormiguero

Los Sánchez Saborido se ponen a prueba entre vacas, arrozales y baños termales en el tercer programa de El Capitán en Japón

Joaquin, obligado a lidiar entre Daniela y Salma

Máxima rivalidad entre Daniela, Salma y Joaquín en un improvisado partido de fútbol
el reproche de Daniela a Joaquín por hablar de sexo durante la comida
Dos vacas a cambio de un injerto capilar: Joaquín intenta cerrar un trato con los criadores de wagyū
El exfutbolista se ha quedado maravillado con estos animales y ha bromeado con uno de los cuidadores ofreciéndole un trato.

“Tú te quitas de en medio para no pedir perdón”: la acusación de Joaquín Sánchez que cabrea a Susana Saborido
El exfutbolista no entiende que su mujer asegure que necesita pasar ratos a sola para calmar sus enfados y organizar sus ideas.

"Estáis todo el día con el teléfono": Susana critica la dependencia de Joaquin y sus hijas a sus móviles

"España está teniendo un problema de crecimiento": Emiliano García-Page, sobre el caos ferroviario

Emiliano García-Page sobre los últimos movimientos de Rufián: "Le veo que se está queriendo cambiar de acera políticamente"

