Hoy, Elena Furiase despedirá la semana en El Hormiguero

El Hormiguero recibe esta noche a Elena Furiase, que visita el programa para hablar de sus últimos proyectos y del momento que atraviesa en su carrera. Con una sólida trayectoria en televisión, cine y teatro, la intérprete se ha consolidado como uno de los rostros habituales de la ficción española.

Durante la entrevista, Furiase compartirá anécdotas de rodaje, reflexiones sobre su evolución como actriz y cómo afronta los nuevos retos profesionales. Una visita que permitirá descubrir su faceta más cercana y personal, en una charla distendida que combinará emoción y buen humor.

Sobre ella:

Elena Furiase pertenece a una reconocida saga de artistas y desde muy joven ha estado vinculada al mundo de la interpretación. A lo largo de los años ha construido una carrera propia, participando en diversas producciones que le han permitido demostrar su versatilidad y crecimiento profesional dentro del panorama audiovisual español.