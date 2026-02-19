Antena3
“¿Está es mi familia?”: Las carcajadas de Joaquín al ver a su mujer y sus hijas vestidas de geishas

En el próximo programa de El capitán en Japón los Sánchez Saborido se adentrarán en la cultura japonesa al vestirse de geishas y disfrutarán de la compañía de los ciervos sagrados.

Carmen Pardo
Susana Saborido le ha pedido a Joaquín ponerse al frente de la caravana para continuar su ruta por Japón.

La visita a los ciervos sagrados pondrá en más de un apuro a la familia Sánchez Saborido y las confesiones en la habitación hará que Susana se plante ante sus hijas, “analizar la pregunta antes de decir papá” les dice la madre a Daniela y Salma.

La familia quiere experimentar la cultura japonesa y deciden vestirse de geishas, un momento ante el que Joaquín explotará en un ataque de risa al ver a su mujer y a sus hijas con el atuendo tradicional.

Disfruta del próximo programa de El capitán en Japón, el miércoles a las 23:00 horas en Antena 3.

