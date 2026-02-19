Antena3
Mejores momentos | Programa 3

Máxima rivalidad entre Daniela, Salma y Joaquín en un improvisado partido de fútbol: “No quería que mi padre ganase”

Los Sánchez Saborido se han unido a un grupo de jóvenes japoneses y han protagonizado un emocionante partido.

Máxima rivalidad entre Daniela, Salma y Joaquín en un improvisado partido de fútbol

Patri Bea
Los Sánchez Saborido se han puesto las botas probando la carne de wagyū después de visitar la granja en la que las crían y, aunque han disfrutado de la comida, Daniela ha tenido que llamarle la atención a su padre por soltar comentarios sexuales.

el reproche de Daniela a Joaquín por hablar de sexo durante la comida

Durante un paseo que estaban dando, Daniela, Salma, Joaquín y Susana han visto a unos jóvenes jugar al fútbol y no han podido evitar meterse en el campo para saludarlos. Evidentemente, no se han aguantado y han acabado jugando un partido rápido.

Daniela y Salma se han enfrentado a su padre y, aunque al principio el exfutbolista los ha puesto contra las cuerdas, su hija pequeña ha acabado marcando un gol y remontando el partido. ¡Revive este momentazo del tercer programa dándole al play al vídeo de arriba!

