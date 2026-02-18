“Tú te quitas de en medio para no pedir perdón”: la acusación de Joaquín Sánchez que cabrea a Susana Saborido

Durante el viaje en caravana hacia los Alpes japoneses, los Sánchez Saborido han recordado los consejos que la coach les dio antes de marcharse de viaje. Entre todos, han intentado señalar sus mayores defectos y eso ha generado un poco de debate entre ellos.

“Yo me enfado muchísimo y después soy una persona que me gusta estar mucho tiempo sola para no agobiarme”, confiesa Susana Saborido después de reconocer que se suele enfadar más que su marido y sus hijas.

“¿Eso qué carajo es?”, dice sorprendido Joaquín ante las palabras de su mujer. Susana explica que ella necesita su espacio, su meditación y su tranquilidad para calmarse y organizar sus ideas.

“Tú te quitas de en medio para no pedir perdón”, le recrimina Joaquín a su mujer ante sus explicaciones. ¡Escucha cuál ha sido la contestación de Susana Saborido dándole al play al vídeo de arriba!