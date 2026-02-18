"Luego decís que la gente de nuestra edad está salida": el reproche de Daniela a Joaquín por hablar de sexo durante la comida

Joaquín, Susana, Daniela y Salma han vivido una jornada intensa en la granja de wagyūs. El exfutbolista se ha quedado tan asombrado con esta raza japonesa que hasta le ha propuesto un descabellado trato a uno de sus cuidadores.

Después de la visita a la granja, ha llegado el momento de la cata. Los Sánchez Saborido han visitado un restaurante en el que le han servido diferentes partes de la vaca y han comprobado de primera mano por qué la consideran una de las mejores carnes del mundo.

“Gordi, tú deja algo para el postre de por la noche”, le espeta Joaquín a Susana de repente en mitad de la comida. Daniela y Salma le piden a su padre que deje esos comentarios con segunda, que saben perfectamente por dónde van los tiros.

"Luego decís que la gente de nuestra edad está salida", le dice Daniela a su padre. Ella está acostumbrada a hablar de temas sexuales con su padre, pero no cree que la comida sea el mejor momento para hacerlo. ¡Revive la conversación dándole play al vídeo de arriba!