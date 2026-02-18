Antena3
"Luego decís que la gente de nuestra edad está salida": el reproche de Daniela a Joaquín por hablar de sexo durante la comida

La hija mayor de los Sánchez Saborido estalla contra su padre ante los constantes comentarios con segundos significados.

el reproche de Daniela a Joaquín por hablar de sexo durante la comida

Patri Bea
Joaquín, Susana, Daniela y Salma han vivido una jornada intensa en la granja de wagyūs. El exfutbolista se ha quedado tan asombrado con esta raza japonesa que hasta le ha propuesto un descabellado trato a uno de sus cuidadores.

Dos vacas a cambio de un injerto capilar: Joaquín intenta cerrar un trato con los criadores de wagyū

Después de la visita a la granja, ha llegado el momento de la cata. Los Sánchez Saborido han visitado un restaurante en el que le han servido diferentes partes de la vaca y han comprobado de primera mano por qué la consideran una de las mejores carnes del mundo.

“Gordi, tú deja algo para el postre de por la noche”, le espeta Joaquín a Susana de repente en mitad de la comida. Daniela y Salma le piden a su padre que deje esos comentarios con segunda, que saben perfectamente por dónde van los tiros.

"Luego decís que la gente de nuestra edad está salida", le dice Daniela a su padre. Ella está acostumbrada a hablar de temas sexuales con su padre, pero no cree que la comida sea el mejor momento para hacerlo. ¡Revive la conversación dándole play al vídeo de arriba!

La reacción de Joaquín y su familia al probar huevos japoneses

La reacción de Joaquín y su familia al probar huevos japoneses: "No se lo deseo ni a mi peor enemigo"

