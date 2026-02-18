Veinte vacas a cambio de un injerto capilar: Joaquín intenta cerrar un trato con los criadores de wagyū

La familia Sánchez Saborido ha visitado una granja de vacas wagyū para conocer de primera mano cómo vive y se alimenta esta especie originaria de Japón. Son criadas bajo estándares estrictos que buscan potenciar el marmoleo de la carne.

El wagyū está considerado la mejor carne del mundo por la cantidad de grasa infiltrada que tiene y eso es algo que le llama la atención a Joaquín. El exfutbolista está tan maravillado con esta raza que bromea con uno de sus cuidadores proponiéndole un trato peculiar.

Daniela se ve obligada a traducirle la oferta al japonés: veinte vacas a cambio de un injerto de pelo. Por suerte, el cuidador se lo toma con humor y Joaquín le explica que él mismo se lo ha hecho en su clínica.

Daniela le enseña una foto cómo estaba su padre antes al cuidador y éste se ha quedado sorprendido con el cambio.