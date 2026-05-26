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Chema Crespo no cree en la inocencia de Julio Martínez: "Ninguna duda de alguien que esconde el dinero en su casa como una urraca"

El director general de Público.es y amigo personal de Zapatero desde hace años, Chema Crespo, se muestra distante ante la inocencia del, también amigo del expresidente, Julio Martínez, por tener en su casa dinero en efectivo repartido en distintos sobres por diferentes zonas de la vivienda.

Chema Crespo, sobre Julio Martínez

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Espejo Público
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En bolsas de plástico, dentro del baño, en cajas o en un radiador: así ha desvelado la UDEF que Julio Martínez Martínez, empresario y amigo del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, escondía en su casa 286.070 euros en efectivo.

Un hallazgo que para la periodista Pilar Velasco apunta a que estaba cobrando de lugares no declarados y que sugiere un "blanqueo de capitales".

"Urraca, marchante y comisionista"

Chema Crespo, quien a parte de ser el director general de Público.es es amigo de Zapatero desde hace años, tachaba el descubrimiento en la vivienda de 'Julito' de "una auténtica calamidad". El periodista, que asegura que puede seguir poniendo "la mano en el fuego" por su allegado, el expresidente, hasta que este no declare, no tiene dudas de la implicación de Julio Martínez en la trama 'Plus Ultra', a quien tilda de "urraca" por la manera de esconder el dinero en su casa.

En este marco, Velasco exponía la rareza de descubrir "tanta cantidad de dinero en efectivo" en los casos de corrupción. No obstante, tachaba a 'Julito' Martínez de ser, según aseguraba que describía el entorno del empresario, "un marchante y un comisionario".

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