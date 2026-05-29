El equipo jurídico de Anabel Pantoja pide prudencia ante el informe forense que señala a David Rodríguez: "No es una sentencia"

Anabel Pantoja y su pareja, David Rodríguez, vuelven al epicentro mediático un año después de que se les investigara por presunto maltrato infantil a su hija Alma. La pequeña tuvo que ser ingresada por presuntas lesiones y, aunque la causa continuaba abierta y tratando de determinar cuál fue el origen de estas, la pareja actuaba con normalidad.

Ahora, un nuevo dato vuelve a poner el caso en boca de todos. El informe forense final, emitido por el Instituto de Medicina Legal de Las Palmas y que ya está en manos de la jueza del caso, señala a David Rodríguez como presunto autor de las lesiones de su hija.

El informe determina que hubo un "zarandeo violento" que se habría producido en el tiempo en el que David se quedó en el coche solo con su hija, mientras Anabel compraba en el centro comercial. Un zarandeo que le habría causado a Alma un derrame cerebral, motivo por el que tuvo que ser ingresada de urgencia.

Ante el estallido de la noticia, Pilar Vidal ha podido hablar con el equipo jurídico de Anabel Pantoja, que pide prudencia. "Dicen que es un informe técnico, no una sentencia", advierte la periodista.

Justo cuando Anabel Pantoja y David Rodríguez comenzaban a rehacer su vida, un nuevo revés judicial les sacude. ¿Cómo asumirán este nuevo golpe?

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