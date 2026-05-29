Fran Fajardo, sobre el informe que señala a la pareja de Anabel Pantoja por un "zarandeo violento": "Él mismo se refirió a ese momento"

Un nuevo golpe judicial vuelve a situar a Anabel Pantoja y David Rodríguez en el foco mediático. El caso relacionado con las lesiones que sufrió su hija Alma, y por el que ambos fueron investigados hace un año, ha dado un giro tras conocerse el contenido del informe forense definitivo.

La menor tuvo que ser ingresada de urgencia después de sufrir un derrame cerebral, mientras la justicia intentaba aclarar qué había ocurrido realmente. Durante todo este tiempo, la investigación permaneció abierta y la pareja continuó haciendo vida normal.

Ahora, el documento elaborado por el Instituto de Medicina Legal de Las Palmas, que ya ha sido entregado a la jueza, apunta presuntamente a David Rodríguez como responsable de las lesiones. Según los especialistas, la bebé habría sufrido un "zarandeo violento" en el momento en el que él se encontraba solo con ella dentro del coche, mientras Anabel realizaba unas compras en un centro comercial.

Fran Fajardo, periodista de Canarias 7, medio que ha destapado la información, ha advertido que el propio David Rodríguez confesó en su declaración que, al ver que su hija estaba mal y aturdida en el coche, le dio una especie de cachete. "Él mismo se refirió a ese momento en su declaración", afirma Fajardo.

El informe ya está en manos de las partes y Fajardo insiste en que es un informe forense que no entra a juzgar. Ahora, cabe esperar a que se elaboren las diferentes estrategias judiciales.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas