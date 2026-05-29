¿Por qué aparece la infidelidad de David Rodríguez a Anabel Pantoja en el informe forense de su hija?: "A ella no le habrá sorprendido"

Un nuevo giro judicial vuelve a poner a poner sobre la mesa el caso de la hija de Anabel Pantoja y David Rodríguez. La investigación sobre las lesiones sufridas por su hija Alma sigue abierta desde que la menor fue hospitalizada de urgencia tras sufrir un derrame cerebral.

El informe forense definitivo, entregado ya a la jueza, señala a David Rodríguez como presunto responsable de las lesiones. Según las conclusiones del informe, la bebé habría sufrido un "zarandeo violento" cuando él estaba solo con ella en el coche mientras Anabel hacía unas compras.

Además del presunto origen de las lesiones, el informe repara en aspectos psicológicos de la pareja. Uno de los episodios que los peritos destacan fue un episodio de infidelidad por parte de David Rodríguez antes de que naciera su hija Alma.

"Evalúa su situación anímica y cómo estaba la pareja en ese momento", afirma Beatriz Cortázar. Probablemente fue el propio David el que contó el episodio de infidelidad cuando le preguntaron, algo que resultó destacable para determinar en qué punto estaba la pareja.

Según nos cuenta Pilar Vidal, esta información no habrá pillado por sorpresa a Anabel. "Sus amigas le han enseñado todo tipo de pruebas y ella lo sabía todo", advierte la periodista, "a ella no le habrá sorprendido que lo haya contado en su declaración".

Pese a aquella infidelidad, Anabel Pantoja y David Rodríguez se han esforzado en mostrarse públicamente como una pareja unida. Una paz que podría romperse tras salir a la luz el informe forense que señala a David.

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