24 horas en un centro de menores no acompañados: “O aparece la mochila o todos detenidos”

Nuestro compañero Javi Fuente es el reportero con la misión de investigar lo que pasa en un centro de menores de Hortaleza durante 24 horas. Javi ha montado una guardia delante de uno de estos centros. En primera persona ha sido testigo de robos, desesperación vecinal, tensión con trabajadores públicos y un operativo policial.

"No es una cárcel"

En plena madrugada algunos de los chavales llevan fuera toda la noche deambulando. Ellos mismos confirman que les dejan salir cada noche: "Vivimos aquí todos pero no hay nada, ni paga ni nada". Una trabajadora del centro da su versión: "No es una cárcel, no tengo ni idea".

Drogas, robos y agresiones

A las 9 de la mañana el trasiego es continuo. Entran, salen, salen, entran. Un destino: el parque de al lado, donde se les ve drogándose. "Se están metiendo ‘perico’ ahí y todo está de pegamento, una jungla de pegamento", cuenta un vecino. Un grito le llama la atención. "Me da igual, tú le has visto, nosotros estamos trabajando". Son los jardineros que denuncian un robo. Les han quitado la mochila. A los pocos minutos llega la policía. "O aparece la mochila o todos detenidos", avisa un agente. Se establece un operativo de Policía Nacional y Policía Municipal. Cacheos exhaustivos a todos los sospechosos. La tensión es máxima. Se llevan a uno y a los pocos minutos aparece un agente con las pertenencias del jardinero.

"No se han llevado la máquina de milagro. Deambulando todo el día por el barrio, robando cosas, atracando a la gente", es lo que declara otro compañero del trabajador público.

El miedo se palpa en el vecindario: "A mí me han pegado patadas al coche. Estos son delincuentes porque si me han acosado a mí como mujer con lo mayor que soy, imagínate a una niña", declara una mujer sin mostrar su rostro.

Una señora nos llama desde lejos y nos cuenta lo que le pasó a su vecina: "Le han tirado de la cadena, le han tenido que operar, le rompieron el brazo y en la cabeza 12 o 14 puntos. Estamos con mucho miedo". Otra vecina está indignada: "Robas tú o robo yo, o hacemos una cosa mala a Hacienda, enseguida nos buscan. Lo que está pasando ahora no había pasado nunca". Este es su día a día: entre robos y drogas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.