Javier Caraballo, sobre los menores no acompañados 'abandonados' en Bilbao: "No son 4 jetas, es un país jeta"

Ainhoa de las Heras es una periodista que trabaja para 'El Correo', y ha elaborado una noticia sobre 'el negocio de los menas', que se trata de una situación que se ha producido en Bilbao, familias marroquíes que llegan en avión a través de un visado o en autobús, "ya no es el perfil de antes, que llegaban en patera sin información familiar", y no hablamos de un caso único, hablamos de padres marroquíes que se encuentran en una situación favorable económicamente y que dejan a sus hijos en Bilbao para beneficiarse de la acogida de menores de nuestro país, "No es un caso solo, sino que han sido varios casos y parece que va 'in crescendo', la Ertzaintza y la Policía Nacional han detenido a varios padres por abandono de menores en los últimos tiempos", ha confirmado Ainhoa en Espejo Público.

El modus operandi es el siguiente: "Cuando el menor llega, se sospecha que tienen instrucciones a través de intermediarios en destino o en origen y les indican qué es lo que tienen que hacer. Los padres aleccionan a los chavales para que se acerquen a una comisaria o a una patrulla y digan que son menores no acompañados y que necesitan ayuda. Desde ese momento son trasladados a un centro de menores e ingresan en la red de acogida".

Lo que esperan los padres con estas actuaciones es que sus hijos tengan un futuro mejor, Ainhoa se ha puesto en contacto con la Comunidad Marroquí y "dicen que lo que estos padres quieren unos estudios para sus hijos, una asistencia sanitaria, un futuro mejor para sus hijos".

Javier Caraballo se ha pronunciado ante tales actuaciones y ha concluido que "no es lo mismo educarlo en España que en Marruecos", y ha querido saber la opinión de la periodista sobre la acusación que vertió hace unas semanas el Lehendakari sobre el presidente de la junta de Andalucía, de el envío de menores marroquíes, a lo que Ainhoa ha contestado "el Gobierno Vasco ha convertido este asunto en parte de su política, porque estanos desbordados, ya no podemos acoger a más inmigrantes porque se produce un abuso".

Una situación desesperada

La mayoría de los inmigrantes que llegan a nuestro país lo hacen huyendo de situaciones desesperadas, "pero esto es una modalidad diferente y no, son un porcentaje mínimo, siempre hay personas que se aprovechan, 4 jetas, que hacen que se fomente el racismo y la discriminación a estos niños" afirmaba Iñako Díaz-Guerra, a lo que Javier Caraballo ha respondido "no son 4 jetas, es un país jeta".

"La mayoría de los menores llegan en situación de calle, pero hay otros cosas en los que no es así y eso es lo que hay que denunciar" afirmaba la periodista, familias que no se encuentran en una situación desesperada se están aprovechando de los servicios para personas vulnerables.

Javier Caraballo ha concluido, "el racismo se fomenta cuando no se mira la realidad, esto es la realidad, no es normal que el 60% de las plazas de menores en España las ocupen marroquíes", declarando que existen muchos otros niños que provienen de otros países que se encuentran en situaciones desesperadas y no tienen ese mismo derecho y a su vez, ha hecho referencia a que no se intenta que estos niños vuelvan con sus familias.

