Avance de Renacer
El destino pone esta noche a Bahar al límite: una joven en estado crítico podría ser su hija Umay
Las horas más largas de la vida de Bahar están a punto de empezar. En el hospital, una joven en estado crítico podría ser su hija. Esta noche, a las 22.50 horas en Antena 3.
Publicidad
La búsqueda de Umay da un giro terrible. Salta la noticia de un grave accidente: una chica de 18 años, sin identificar, lucha por su vida. La familia, rota de dolor, solo puede pensar una cosa: ¿es ella?
Empieza una carrera contrarreloj. Bahar, Evren, Timur... todos corren hacia el hospital Peran, esperando un milagro, pero temiendo la peor de las noticias. La tensión es insoportable y la duda los está matando por dentro.
La situación es crítica. La joven tiene una hemorragia interna, y cada segundo es vital. Evren toma el control y la lleva a quirófano para una operación a vida o muerte.
¿Es Umay la joven que se debate entre la vida y la muerte? La noche más angustiosa para Bahar está a punto de empezar. No te pierdas Renacer, esta noche en Antena 3. O si no puedes esperar, descubre ya la verdad en atresplayer.
Publicidad