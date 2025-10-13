Marlène Mourreau, de sex symbol al olvido: "Llego delante del productor y le veo bajándose la bragueta"

Marlène Mourreau, la actriz y vedete, que lleva más de 40 años sobre los escenarios de Europa, se estrena esta semana en un musical. La artista que, con su cuerpo y rostro, aparecía en las portadas de las revistas, y sus bailes alegraba a miles de espectadores.

Su carrera comenzó tras ser coronada primera dama de honor en Miss Francia en 1986. Durante los años 90 también fue presentadora de televisión, y aprovechando su imagen sexy de 'Sex and Ball' se presentó a las elecciones presidenciales de Francia con 25 años.

Con el paso del tiempo ha sabido reinventarse, para poder permanecer en el foco, a pesar del edadismo, asegurando que se trata de "una presión añadida sobre las mujeres a medida que vamos cumpliendo años. Tenemos el problema de mujeres que siempre tenemos que estar perfectas". A diferencia de los hombres que "tú los ves en televisión y ellos no se arreglan".

La vedette destaca lo que le ha costado seguir manteniéndose y trabajando a pesar de la edad. "Hay un edadismo con las actrices. Es muy difícil ahora de ver actrices mayores trabajando. Siempre cogen a los castings, aunque te dicen que eres una mujer de 50", subraya.

Aún así señala que las que trabajan "son las que tienen talento", pero remarca que "hay que mantenerse para el tipazo, porque si tú empiezas a vender toda tu vida una imagen de sex symbol, estás un poco encasillado, estás bloqueada".

Sufrió acoso

Marlene ha sufrido acoso, "sobre todo al principio, cuando tenía 18 años, que empezaba la profesión, que me presentaba a los castings", explica. También ha contado una escena lamentable que vivió en una de estas pruebas para una película cómica, donde encontró al productor bajándose la bragueta.

Fue la última vez que hizo un casting para cine. Sin embargo, en el mundo del espectáculo afirma haber tenido "menos acoso", y remarcando que "era peor el cine que en el mundo del espectáculo" donde trabajó de "transformista con los drag queens, con el mundo del transformismo, luego he llegado a ser go-go dancer de David Guetta".

OnlyFans

Ahora se ha creado OnlyFans donde "pongo de vez en cuando foto erótica, porque ya no hay interview, ya no hay playboy". Pone el foco a diferencia lo que se reserva, "el erotismo", que no quiere "que la gente lo confunda con la pornografía".

