“Déjame soñar que te vendrías conmigo”. Pablo López busca la mirada de esta talent para La Voz
El coach no se ha rendido a pesar de que la talent ha interpretado un tema de Malú en las Audiciones a ciegas.
Victoria ha cantado ‘Deshazte de mí’ en La Voz, una canción con la que ha conseguido un espectacular pleno. Los cuatro coaches han girado su silla maravillados por la actuación, a pesar de elegir una canción de Malú para las Audiciones da muchas pistas de con quién quiere estar en el programa.
Al terminar, Victoria no ha podido evitar las lágrimas y Malú enseguida se ha acercado a ella para animarla: “Siempre impone este escenario”.
La talent se ha puesto feliz al tener a Malú tan cerca: “Ha cantado un tema mío y eso me hace feliz”, ha dicho la coach asegurando que no estaba usando ninguna estrategia.
Pablo López no ha tirado la toalla con Victoria: “Ya me imagino lo que puede pasar, en cualquier caso, soñar es gratuito y déjame soñar que te vendrías conmigo”, ha dicho en su turno de palabra.
A pesar de todo y de las palabras tan bonitas que ha recibido, la talent ha decidido irse con Malú. ¡Bienvenida a La Voz!
