“Déjame soñar que te vendrías conmigo”. Pablo López busca la mirada de esta talent para La Voz

Victoria ha cantado ‘Deshazte de mí’ en La Voz, una canción con la que ha conseguido un espectacular pleno. Los cuatro coaches han girado su silla maravillados por la actuación, a pesar de elegir una canción de Malú para las Audiciones da muchas pistas de con quién quiere estar en el programa.

Al terminar, Victoria no ha podido evitar las lágrimas y Malú enseguida se ha acercado a ella para animarla: “Siempre impone este escenario”.

La talent se ha puesto feliz al tener a Malú tan cerca: “Ha cantado un tema mío y eso me hace feliz”, ha dicho la coach asegurando que no estaba usando ninguna estrategia.

Pablo López no ha tirado la toalla con Victoria: “Ya me imagino lo que puede pasar, en cualquier caso, soñar es gratuito y déjame soñar que te vendrías conmigo”, ha dicho en su turno de palabra.

A pesar de todo y de las palabras tan bonitas que ha recibido, la talent ha decidido irse con Malú. ¡Bienvenida a La Voz!