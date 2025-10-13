La denuncia de una vecina de Gandía tras la inundación de su casa y su coche por la DANA: "¿Y ahora esto quién lo paga?"

La DANA que asolaba Valencia hace un año ha estado más presente que nunca este fin de semana, cuando la lluvia volvía a azotar nuestro país con fuerza. Esta vez con nombre propio: Alice, la DANA que tiene a ocho comunidades en alerta.

Cientos de personas han tenido que ser desalojadas en lugares como Valencia o Alicante, que se han llevado la peor parte. En Gandía han caído 100 litros por metro cuadrado en tan solo una hora, algo que ha sorprendido a vecinos como Soledad.

La casa de Soledad ha quedado completamente inundada y, según nos cuenta, la alerta llegó cuando el agua ya se había colado dentro. "Me quedé atrapada porque la fuerza y la virulencia del agua era impresionante", nos cuenta.

La fuerza del agua ha llegado a doblar su puerta y ha dejado su coche lleno de agua. "¿Esto quién lo paga?", denuncia, "esto es por un desagüe que han hecho en malas condiciones".

Pese a que se espera que la violencia de las lluvias tienda a descender durante la semana, la inestabilidad y el miedo continúa instalado en gran parte del territorio. Una DANA que recuerda más que nunca a la terrible riada que hace un año se llevaba 227 vidas.