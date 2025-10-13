Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

MEJORES MOMENTOS | 13 DE OCTUBRE

Ana se gana la expectación de todo el mundo con su historia

Jorge Fernández estaba deseando de que la concursante del atril amarillo contase su anécdota.

Ana se gana la expectación de todo el mundo con su historia

Publicidad

Arancha Mela
Publicado:

En esta ocasión, una de las concursantes ha sido Ana, la concursante del atril amarillo, que ha contado su gran historia de amor al presentarse. Todo ello debido a que Jorge Fernández se lo ha pedido.

El presentador ha hablado con Ana antes de comenzar el programa y a él le ha sorprendido mucho su historia. Por lo que la concursante ha comentado un poco su vida en La ruleta de la suerte y todo el público ha quedado expectante.

¡Qué historia tan bonita! ¡Descubre la anécdota completa de Ana en el vídeo de arriba!

Antena 3» Programas» La ruleta de la suerte» Mejores momentos

Publicidad

Programas

Marlene Morreau de sex symbol al olvido

Marlène Mourreau, de sex symbol al olvido: "Llego delante del productor y le veo bajándose la bragueta"

Intento de estafa

La pesadilla de una familia durante un intento de estafa: "Dijeron que estaba secuestraba"

Centro de menores Hortaleza

24 horas en un centro de menores no acompañados: “O aparece la mochila o todos detenidos”

Todo termina como empezó: Ana devuelve los gajos a Vicky
MEJORES MOMENTOS | 13 DE OCTUBRE

Todo termina como empezó: Ana devuelve los gajos a Vicky

Concierto Andy y Lucas
Andy y Lucas

Los detalles del último concierto de Andy y Lucas que evidencian su ruptura total

Ana se gana la expectación de todo el mundo con su historia
MEJORES MOMENTOS | 13 DE OCTUBRE

Ana se gana la expectación de todo el mundo con su historia

Jorge Fernández estaba deseando de que la concursante del atril amarillo contase su anécdota.

La politóloga Arantxa Tirado y el exiliado venezolano Andrés Villavicencio debaten sobre el Nobel de María Corina Machado
María Corina Nobel

La polémica surgida en torno al Premio Nobel de la Paz: ¿Lo merece María Corina Machado?

¿Merece María Corina Machado el Nobel de la Paz? A esta pregunta responden en "Espejo Público" la politóloga Arantxa Tirado y el exiliado Andrés Villavicencio.

Garbanzos con berenjenas, una receta fácil y rápida de Joseba Arguiñano

Garbanzos con berenjenas, una receta fácil y rápida de Joseba Arguiñano

La realidad de la catedral del Palmar de Troya, considerada una secta por la Iglesia Católica

La realidad de la Catedral de El Palmar de Troya, una secta por la Iglesia Católica: "¿No te has enterado que las mujeres tienen que estar en el otro lado?"

Solomillo de pavo con puré de zanahorias asadas, de Arguiñano: "Esta receta es muy saludable"

Solomillo de pavo con puré de zanahorias asadas, de Arguiñano: "Esta receta es muy saludable"

Publicidad