MEJORES MOMENTOS | 13 DE OCTUBRE
Ana se gana la expectación de todo el mundo con su historia
Jorge Fernández estaba deseando de que la concursante del atril amarillo contase su anécdota.
Publicidad
En esta ocasión, una de las concursantes ha sido Ana, la concursante del atril amarillo, que ha contado su gran historia de amor al presentarse. Todo ello debido a que Jorge Fernández se lo ha pedido.
El presentador ha hablado con Ana antes de comenzar el programa y a él le ha sorprendido mucho su historia. Por lo que la concursante ha comentado un poco su vida en La ruleta de la suerte y todo el público ha quedado expectante.
¡Qué historia tan bonita! ¡Descubre la anécdota completa de Ana en el vídeo de arriba!
Publicidad