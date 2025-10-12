La reina Letizia recupera su lado más clásico en el Día de la Hispanidad: su look más sofisticado del año

El Día de la Hispanidad es uno de los escenarios más esperados para analizar el estilo de doña Letizia y este año la Reina ha lucido un look elegante y atemporal.

Este 12 de octubre, la reina Letizia ha elegido un vestido de tweed verde esmeralda que ha acaparado todas las miradas desde su llegada junto al rey Felipe y sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía.

La reina Letizia durante el desfile de las Fuerzas Armadas del 12 de octubre | Gtres

El diseño de Massimo Dutti, de corte midi, ceñido con un cinturón negro y acompañado por pendientes de esmeraldas, salones en negro a juego y un bolso de mano de Carolina Herrera, reafirmando su dominio absoluto del equilibrio entre sobriedad y glamour. El vestido ha destacado por su textura estructurada que realzaba la figura con sutileza.

La infanta Sofía, la reina Letizia y la princesa Leonor durante el desfile de las Fuerzas Armadas del 12 de octubre | Gtres

De esta manera, doña Letizia vuelve a dejar claro, como con cada aparición pública que hace, por qué es considerada una de las royals más elegantes del mundo.