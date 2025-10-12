Antena 3 Logo Antena 3
ESTRENA VESTIDO VERDE

La reina Letizia recupera su lado más clásico en el Día de la Hispanidad: su look más sofisticado del año

La reina Letizia ha apostado por la elegancia estrenando un un vestido verde durante el desfile de las Fuerzas Armadas este 12 de octubre.

La reina Letizia en el desfile del 12 de octubre

Gtres

El Día de la Hispanidad es uno de los escenarios más esperados para analizar el estilo de doña Letizia y este año la Reina ha lucido un look elegante y atemporal.

Este 12 de octubre, la reina Letizia ha elegido un vestido de tweed verde esmeralda que ha acaparado todas las miradas desde su llegada junto al rey Felipe y sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía.

La reina Letizia durante el desfile de las Fuerzas Armadas del 12 de octubre
La reina Letizia durante el desfile de las Fuerzas Armadas del 12 de octubre | Gtres

El diseño de Massimo Dutti, de corte midi, ceñido con un cinturón negro y acompañado por pendientes de esmeraldas, salones en negro a juego y un bolso de mano de Carolina Herrera, reafirmando su dominio absoluto del equilibrio entre sobriedad y glamour. El vestido ha destacado por su textura estructurada que realzaba la figura con sutileza.

La infanta Sofía, la reina Letizia y la princesa Leonor durante el desfile de las Fuerzas Armadas del 12 de octubre
La infanta Sofía, la reina Letizia y la princesa Leonor durante el desfile de las Fuerzas Armadas del 12 de octubre | Gtres

De esta manera, doña Letizia vuelve a dejar claro, como con cada aparición pública que hace, por qué es considerada una de las royals más elegantes del mundo.

