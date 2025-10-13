Antena 3 LogoAntena3
Rafael cobra el doble como camarero en Alemania que como médico en España: "Gano más que mis compañeros que se quedaron"

Muchos jóvenes, como Rafael, se ven obligados a irse al extranjero para ganar más dinero. En su caso, compagina varios empleos con sus estudios de médico, llegando a ganar el doble de lo que cobraría ejerciendo su profesión en nuestro país.

Trabajar en el extranjero se ha convertido en la realidad de muchos jóvenes, que se marchan de nuestro país buscando más oportunidades y mejores sueldos. Se estima que cada mes, 10.000 españoles ponen rumbo a su nueva vida.

Rafael se marchó a Alemania tras terminar sus estudios de medicina en Granada. Allí, mientras trata de convalidar su título, ha trabajado de diferentes cosas, en las que asegura que ha llegado a ganar el doble de dinero que lo que gana un médico en nuestro país.

Como camarero en Berlín, Rafael ha llegado a ganar 3.200 euros, frente a los 1.400 que cobraría en España como residente. "No me esperaba cobrar el doble como camarero que mis compañeros en España", advierte.

Además, advierte que en Alemania se ofrecen sueldos cinco veces mayores a los médicos que en nuestro país. ¿Por qué España deja que sus trabajadores se marchen?

