Eva Martín y Mireia Oriol protagonizarán Ágata y Lola, nueva serie para el Prime Time de Antena 3

Dos mujeres completamente diferentes combinan sus fortalezas para resolver crímenes que desafían los métodos policiales ortodoxos en esta nueva serie procedimental.

Eva Martín y Mireia Oriol protagonizarán Ágata y Lola, nueva serie para el Prime Time de Antena 3

Carmen Pardo
Publicado:

Atresmedia continúa poniendo en marcha proyectos originales y reforzando su papel como motor de la industria de ficción nacional, con un nuevo título ya en preparación: Ágata y Lola, de la que presenta a sus protagonistas. La serie, nueva apuesta para el Prime Time de Antena 3, y que también estará disponible en atresplayer, estará protagonizada por Eva Martín y Mireia Oriol.

La nueva serie original de Atresmedia estará compuesta por ocho episodios de 50 minutos y comenzará muy pronto su rodaje en Vigo, en cuya ciudad y alrededores se grabará íntegramente.

Ágata y Lola es un procedimental policiaco que gira en torno a la inusual pero poderosa alianza entre dos mujeres completamente diferentes: la empática e impulsiva inspectora de policía Lola Castro y Ágata Díaz, una excepcional documentalista del archivo policial con autismo, a quienes interpretan, respectivamente Eva Martín y Mireia Oriol.

Juntas, combinan sus fortalezas para resolver crímenes que desafían los métodos policiales ortodoxos. A lo largo de la serie, además de resolver casos, aprenden a comprender y respetar sus mundos divergentes, desarrollando una amistad profunda que rompe con los prejuicios y las barreras sociales.

Ágata y Lola es una producción de Atresmedia en colaboración con Portocabo (‘Honor’). Montse García y Alfonso Blanco son los productores ejecutivos de esta ficción. La serie está dirigida por María Togares y Oriol Ferrer.

Eva Martín será Lola y Mireia Oriol interpretará a Ángela

Eva Martín dará vida a Lola Castro, la inspectora que lidera el Grupo de Homicidios de la Policía Judicial en Vigo. Empática, caótica e impulsiva, Lola suele chocar con la rigidez del entorno jerárquico de la comisaría, aunque su instinto y humanidad la convierte en una excelente investigadora.

Por su parte, Mireia Oriol interpretará a Ágata, una joven policía apasionada por la criminología cuya prometedora carrera se ha visto interrumpida tras sufrir un bloqueo durante un operativo, lo que la llevó a su diagnóstico de autismo. Desde entonces, trabaja entre expedientes en el archivo de la policía, un entorno más tranquilo, alejada de la acción.

Todo cambiará cuando a raíz de un caso comiencen a colaborar. Lola, impresionada por sus conocimientos y la manera diferente de pensar de Ágata, considera que su talento está desaprovechado en el archivo, por lo que decide integrarla en sus casos dando origen a una relación que trasciende lo profesional.

