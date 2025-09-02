Ana Dávila denuncia dejadez tras la violación de una menor en Hortaleza: "Llevamos dos años pidiendo al Gobierno que actúe"

El presunto culpable de haber violado a una menor de edad en Hortaleza, es un mena delincuente, multi reincidente, con decenas de detenciones y que tendría hasta tres identidades falsas, que según informa 'OkDiario', se trataría de un viejo conocido de la policía. Ana Dávila, consejera de Juventud y Asuntos Sociales de Madrid, precisa que "no tiene el historial delictivo previo" a abril, fecha en la que el menor llegó al centro de la región madrileña.

Desde el primer momento la consejería solicitó a la Fiscalía la apertura del expediente para decretar la minoría de edad, y mientras esperaban en la resolución trabajaban conjuntamente con la Policía Nacional en los acontecimientos que sucedían en el centro con los menores. "Llevamos dos años pidiendo al Gobierno que actúe", denuncia Dávila.

El menor reincidente se encuentra en un centro de menores de régimen abierto y para que se le destine a uno cerrado debe contar con una orden judicial. Aunque destaca que la "inmensa mayoría de menores" que acogen en sus centros participan en sus procesos de formación, sin embargo hay otros que "se sienten impunes ante ciertos delitos" porque no se les pone a "disposición judicial sino que se les devuelve" a su primer centro de acogida, y hace hincapié en que hay que "poner ciertas medidas".

El perfil de los menores

En cuanto a los perfiles en los repartos que hace el Gobierno, hay un gran número "en manos de las mafias", los cuales tienen un alto consumo en drogas y violencia. Ante la imposibilidad de integración, la consejera informa que han trasladado a la Delegación del Gobierno 37 expedientes para que se proceda a su retorno, más seis que analizará durante esta semana la comisión de protección a la infancia, lo que hacen un total de 46 expedientes de menores que no se integran.

Cabe destacar que el casi medio centenar de expedientes no son relacionados con la violencia, la gran mayoría se debe al "alto nivel de consumo de drogas".

El presunto violador de Hortaleza provenía del País Vasco, Dávila explica que "se encontraban en proceso de recabar información del menor", así como de su edad, puesto que se había trasladado por él mismo y no por un acuerdo entre las Comunidades Autónomas.

Carga contra el Delegado del Gobierno

En cuanto a las palabras del Delegado del Gobierno al acusar a las autoridades madrileñas de hacer uso político sobre esta obligación, la consejera carga ha cargado contra él: "Lo que tiene que hacer el delegado del gobierno es ponerse a trabajar en la seguridad de todos los ciudadanos, en esos 37 expedientes y probablemente 46". Además alega que "es también su competencia reunificar".

Así mismo, manifiesta que como representante del Gobierno debería de "tener un plan para la inmigración". En la misma línea sobre el Ejecutivo opina que "debe ser consciente de estos repartos forzosos maquillados de falsa solidaridad" ya que excluye a Cataluña y País Vasco "para contentar a los independentistas".

La consejera concluye en que "no hay nada más inhumano y racista que mercadear con las personas por razones políticas".

