Centros de menores

Tensión entre los vecinos de Hortaleza por los centro de menores: "Unos cuantos niños menas que sabemos de donde son"

Una de las vecinas se queja de la situación que viven a causa de los niños "que tienen el barrio hecho una pena".

Espejo Público
Publicado:

El panorama actual de los centros de menores en nuestro país ha llevado hasta una confrontación vecinal. El barrio madrileño de Hortaleza, dos mujeres despiertan la tensión debatiendo sobre los niños que viven en estos lugares. Las cámaras de 'Mas Espejo' encuentran en mitad de la calle la discusión. "No es vecina", dice una de ellas señalándola, a lo que le responde que "es del distrito y trabajo aquí".

"Una cosa es la inmigración y otra son unos cuantos niños que hay aquí que tienen el barrio hecho una pena", se queja. Detalla que ella no vive justamente ahí, pero que "han puesto un chalet, lo han alquilado y han metido a otros cuantos" y una de sus vecinas se ha ido de allí, "y yo creo que es por eso", supone.

Comenta que van muchos niños, entre ellos "unos negritos que son un encanto", pero la queja de esta vecina es que "vienen unos cuantos niños menas que sabemos de donde son". La otra mujer, lejos de ponerse de acuerdo, le recalca que son "menores no acompañados" y que el término que utiliza es "racista" y lo usan "para ofender".

Por su parte, esta última alega que en su país "también hay negros" y que ella lleva "25 años trabajando" en España. La vecina que se queja de los menas, en medio de la disputa le responde que "sois muy currantes", refiriéndose a aquellos que proceden de su país.

Tensión entre los vecinos de Hortaleza por los centro de menores: "Unos cuantos niños menas que sabemos de donde son"

