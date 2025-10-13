Todo termina como empezó: Ana devuelve los gajos a Vicky

Este panel al principio parecía ser un acierto total por parte de Vicky. Pero todo se ha echado a perder cuando la concursante del atril rojo ha caído en pierde turno. En ese momento, Ana le ha quitado todos sus gajos.

El karma se ha hecho notar en La ruleta de la suerte y la concursante del atril amarillo ha tenido que devolver todos los gajos a Vicky. Jorge Fernández ha comentado: “¡Esto sí que es karma!”.

Se había provocado un desastre completo para Vicky, pero, al menos, ha sido momentáneo. ¡Revive este momentazo en el vídeo de arriba!