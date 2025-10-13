Antena 3 LogoAntena3
Encuentran el cuerpo de un vecino que llevaba 15 años muerto: "Pensábamos que estaba en una residencia"

Nadie sospechaba que Antonio estaba muerto. De hecho, llegaron a embargarle la cuenta por impagos, hasta que descubrieron que llevaba muerto 15 años y nadie se había dado cuenta.

Encuentran el cuerpo de un vecino que llevaba 15 años muerto: "Pensábamos que estaba en una residencia"

Los vecinos de un edificio de Valencia están en shock al descubrir que Antonio, uno de los vecinos, llevaba muerto 15 años en su piso. Nadie se había dado cuenta, ya que pensaban que estaba viviendo en una residencia.

La pensión de Antonio le seguía llegando, al igual que los recibos o, incluso, el embargo de su cuenta por las deudas que tenía. "Nosotrosle quitábamos las cartas del buzón para que no se le llenase", nos cuenta Rafael, vecino del edificio.

Todo cambió el sábado, cuando la terraza de Antonio se inundó por las lluvias. Esto provocó que se atascara el desagüe y que la policía local accediese a su domicilio, donde encontraron los huesos de Antonio, rodeado de basura y palomas.

Rafael es el vecino que llamó a la policía para que entrara en la vivienda de Antonio. "Estaba al corriente de los pagos, por eso nadie sospechaba nada", señala, "los hijos tampoco han venido".

Durante años, los vecinos de Antonio percibieron un mal olor que pensaban que procedía de palomas muertas. Hoy, descubren que aquel olor era el cuerpo en descomposición de Antonio y se preguntan cómo es posible que nadie se diera cuenta.





