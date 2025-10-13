La abogada de la víctima de violación por un menor extranjero que resultó tener 23 años: "Nadie ha abierto un proceso de determinación de la edad"

Una nueva polémica vuelve a servirse respecto a los menores migrantes no acompañados (MENA). ¿Son menores de edad todos aquellos que llegan a las costas españolas? El Gobierno Balear denuncia que el 60% de aquellos a los que se les ha realizado las pruebas, en realidad, son adultos.

El caso más destacado es del chico que violó a una menor de 14 años en las inmediaciones del Centro de Primera Acogida de Menores extranjeros del barrio madrileño de Hortaleza, que ha resultado ser un 'falso mena' y tiene 23 años. La abogada de la víctima, Carmen Costa, cuenta que, en estos momentos, se encuentra en otro centro de menores y más tarde pasará a disposición del juzgado de mayores donde se "haga la comparecencia de prisión y pasa a un centro penitenciario".

Establecer unos horarios

A diferencia del centro de Hortaleza, el actual es de régimen cerrado donde le controlan los horarios. La abogaba destaca que esos lugares están para cuidar a los menores, sin embargo, al igual que los padres con sus hijos, estos deberían "dejarles también unos horarios", ya que "no es una cárcel", aunque con ciertos límites.

Destaca este tema, porque la situación de su cliente sucedió de madrugada, "en unas horas donde no deberían de estar solos". Sin embargo, recalca que fue otro de los menores del centro quién "escuchó los gritos de mi cliente y, por tanto, llamó a la policía". Recuerda tanto a la Comunidad de Madrid, al ser la región donde sucedió la violación de la menor, como al resto de comunidades autónomas que "tiene la responsabilidad de estos menores", que fijen unos horarios.

¿Qué pasa si no se puede acreditar la edad?

En el caso de que no se pueda acreditar o existen dudas sobre el documento que la persona aporta, la abogada explica que "se le envía a un hospital, para que un médico elabore ese informe". Pero, "por alguna razón no se está realizando este procedimiento, que debe realizarse", subraya.

El presunto violador, que llegó desde el País Vasco a la capital, contaba con hasta ocho delitos, aunque ninguno como este. Por lo que, la abogada se queja de que hasta que no sucedió el delito en Hortaleza, "delito nadie, el más grave se ha parado a abrir un procedimiento de determinación de la edad", asegurando que existe y se debe de realizar "en el momento de que una persona inmigrante entre a nuestro país" para acreditar su edad.

