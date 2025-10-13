De la improvisación de Yatra a la historia de la canción de Pablo a Malú: revive los momentos más virales de La Voz

La emoción sigue siendo la gran protagonista de La Voz. En su cuarta noche de Audiciones a ciegas, el plató se llenó de magia, risas y talento.

Los coaches Malú, Pablo López, Mika y Sebastián Yatra vivieron una gala para el recuerdo, marcada por actuaciones memorables y momentos únicos que demuestran que La Voz es mucho más que un concurso musical: es un espectáculo de emociones.

Desde una actuación que se convirtió en un sueño cumplido, hasta confesiones que nos hicieron viajar en el tiempo o errores que terminaron en risas, esta gala tuvo de todo. Aquí repasamos los cinco momentazos que no te puedes perder.