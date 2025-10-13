¡Vota por tu favorito!
De la improvisación de Yatra a la historia de la canción de Pablo a Malú: revive los momentos más virales de La Voz
La cuarta noche de Audiciones a ciegas de La Voz fue una montaña rusa de emociones. Estos son los momentos más especiales... ¡ya puedes votar por tu favorito!
Publicidad
La emoción sigue siendo la gran protagonista de La Voz. En su cuarta noche de Audiciones a ciegas, el plató se llenó de magia, risas y talento.
Los coaches Malú, Pablo López, Mika y Sebastián Yatra vivieron una gala para el recuerdo, marcada por actuaciones memorables y momentos únicos que demuestran que La Voz es mucho más que un concurso musical: es un espectáculo de emociones.
Más Vídeos
Desde una actuación que se convirtió en un sueño cumplido, hasta confesiones que nos hicieron viajar en el tiempo o errores que terminaron en risas, esta gala tuvo de todo. Aquí repasamos los cinco momentazos que no te puedes perder.
Los momentos más TOP de las cuartas Audiciones de La Voz
- 1
Malú canta ‘Vuelvo a verte’ con Victoria y emociona a todo el plató
Fue uno de los momentos más mágicos y emotivos de la noche. Victoria se hizo con un pleno tras su actuación y Malú la invitó a cantar juntas 'Vuelvo a verte', con Pablo López acompañando al piano. ¡Nos encantó!
- 2
Pablo López habla sobre la primera canción que le escribió a Malú
Entre bromas y emoción, Pablo López recordó cómo nació 'Vuelvo a verte', la primera canción que le escribió a Malú: “Estaba tumbado en un piso de estudiantes en Granada y me dijeron que tenía que entregarla esa noche. La escribí desde la emoción de que ella pudiera cantarla”.
- 3
¡Momentazo! Sebas y Pablo improvisan una canción para Mika
Después de varias bromas y piques entre los coaches, Sebastián Yatra y Pablo López decidieron unirse para perdón a Mika por un talent. Momento improvisado que pasará a la historia de La Voz cuando el colombiano cogió el micro... ¡y empezó a cantar!
- 4
Mika superbloquea a Yatra… sin querer
Los bloqueos son parte del juego, pero en esta gala Mika protagonizó uno de los momentos más divertidos cuando, por accidente, superbloqueó a Yatra. Entre risas y confusión, el colombiano no se lo podía creer, mientras Mika trataba de explicarse: “¡No era para ti!”. El plató estalló en carcajadas, y la escena se convirtió en uno de los momentos más virales de la noche.
- 5
Yatra usa el botón del arrepentimiento para quedarse con Al Liquindoi
Desde Cádiz llegó Al Liquindoi, un trío con mucho arte que,aunque en un principio ningún coach pulsó el botón, Sebastián Yatra no quiso dejar pasar la oportunidad y utilizó el botón del arrepentimiento, protagonizando uno de los giros más inesperados de la noche.
Publicidad