Comienza la batalla judicial de Carlos Felipe, presuntamente estafado por el amor de su vida: "Conocí a una persona ficticia"

Carlos Felipe sufrió la mayor traición de su vida: quien pensaba que era el amor de su vida le habría engañado para quedarse con su dinero. Hoy, comienza la batalla judicial con la que Carlos Felipe espera encontrar justicia.

Durante nueve años estuvo con una mujer que presuntamente fingió un tumor en el que él invirtió más de 70.000 euros. Más tarde, descubrió que no solo le habría estafado, sino que además tenía una vida paralela con otra familia y ni siquiera había formalizado los papeles de boda con Carlos Felipe.

"La vida en pareja era maravillosa, los problemas ocurrían cuando no estábamos juntos", nos cuenta, "aunque pasábamos juntos quince días cada dos meses". Los presuntos tratamientos de su exmujer hacían imposible que pudieran convivir como cualquier pareja, pero lo que Carlos Felipe no sabía era que, mientras ella decía estar en una clínica, estaba en casa de su primer marido: "Estaba casada desde el año 95 y yo la conocí en 2010".

Carlos Felipe está destrozado porque ha estado muy enamorado de ella. "No la conozco, tengo una imagen ficticia de ella", señala, "pero creo que algo me ha querido y, sobre todo, a mi familia la ha querido mucho".

Pese a la denuncia de Carlos Felipe, la acusada niega los hechos. ¿Logrará demostrar su versión de los hechos?