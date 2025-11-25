Antena 3 LogoAntena3
Madre de mellizos de distintos padres: "Esa noche tuve relaciones con dos personas y me quedé embarazada de ambas"

La madre reconoció haber tenido relaciones sexuales con dos hombres el mismo día, por lo que sus hijos resultaron ser de diferente padre, algo prácticamente imposible. En Y ahora Sonsoles hemos hablado con la protagonista de esta historia.

Madre de mellizos de distintos padres

Hay unos 20 casos como el de Goiás en el mundo: tiene mellizos de diferente padre. Algo que parece insólito y con una probabilidad muy baja, pero que puede llegar a ocurrir.

Goiás comenzó a sospechar a los ocho meses de dar a luz, hasta que decidió hacerle a los niños una prueba de paternidad. Fue entonces cuando se concluyó que eran padres biológicos distintos.

Al ver el resultado, Goiás confesó que tuvo relaciones sexuales con dos personas la misma noche, por lo que primero fecundó a uno y, seguidamente, al otro. "Ni siquiera imaginaba que esto pudiera pasar", asegura Goiás.

Este fenómeno se llama superfecundación heteropaternal y, para que ocurra, una mujer debe liberar dos óvulos durante el mismo ciclo ovulatorio y cada uno debe ser fecundado por el espermatozoide de un hombre diferente en un corto período de tiempo. ¡Dale al play para enterarte de todo!

