Rubiales, tras recibir los 'huevazos' de su tío: "Si llego a cogerlo estaríamos ahora en otra situación"

Luis Rubiales, exfutbolista y expresidente de la Real Federación Española de Fútbol, ha estado envuelto en diversas polémicas en los últimos años, especialmente desde el beso no consentido que dio a la futbolista Jennifer Hermoso, un hecho que marcó un antes y un después en su carrera dentro del mundo del fútbol. Ahora, dos años después, vuele a estar en el punto de mira por una agresión que recibía durante la presentación de su libro 'Matar a Luis Rubiales'. Un hombre, que más tarde fue identificado como su propio tío Luis Rubén Rubiales, le lanzó tres huevos al grito de "no se preocupen que no pasa nada".

El expresidente de la RFEF, que logró esquivar los huevos, se lanzó a por el agresor y fue parado por asistentes al acto. Más tarde, para apaciguar al público, explicó el motivo de su reacción: "La suerte es que me han parado. No sé si tenía un arma o algo. He visto a una mujer embarazada con dos niños pequeños", hacía hincapié preocupado por la seguridad de los asistentes del acto y por los menores que se encontraban allí. "He pensado en los niños. Si llego a cogerlo, estaríamos ahora en otra situación. Me he asustado mucho. Son amigos míos. Todos nos hemos criado juntos y me he asustado mucho. Que me tiren huevos me da igual", continuaba explicando. Una situación, que vuelve a poner en la palestra los problemas que Rubiales tiene con parte de su familia paterna.

Problemas familiares

La complicada relación de Luis Rubiales con su familia paterna ha quedado al descubierto a raíz de los diversos escándalos que han salpicado su trayectoria. Primero su tío Juan Rubiales, el que fue su jefe de Gabinete cuando Luis asumió la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol. En aquel momento, la relación entre ambos parecía sólida y basada en la confianza familiar, hasta que Juan es destituido de su puesto en dudosas circunstancias, creando una brecha entre tío y sobrino que supuso el fin de su relación laboral y familiar. Algo que más tarde derivó en una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, en la que Juan acusaba a su sobrino de diversas irregularidades durante su etapa al frente de la RFEF. Entre ellas, el presunto uso de fondos de la Federación para financiar orgias en un chalé de Salobreña a principios de 2020.

La situación no termina ahí. Este jueves salió a la luz que Rubiales también mantiene una mala relación con otro hermano de su padre, Luis Rubén Rubiales, quien lo ha atacado públicamente durante la presentación de su libro. Una agresión, que la familia paterna del exfutbolista estaría utilizando para destapar el conflicto existente entre ambas partes y meterle en una polémica. Según el propio Rubiales, es una "pena" que tenga una familia "dividida". "Si los que están en la otra parte hacen esto, quiero estar en esta", lo que apunta a un conflicto más estructural que va más allá de desacuerdos puntuales.

"Víctima" de una campaña política

Durante el resto de la presentación, Rubiales defendió que fue víctima de una campaña política y mediática: "Lo han hecho con teatralidad, desproporción… Era muy difícil luchar contra eso. Voy a luchar porque este país no se merece que los agresores sexuales queden libres y a mí me tachen de eso sin serlo. He pasado días malos más por mi familia que por mí", expresó en referencia a la denuncia que tiene pendiente por el "pico" que le dio a Jennifer Hermoso.

Además, aseguró que fue presionado para dimitir tras el beso y que esa decisión fue motivada por amenazas políticas: "Todo esto es algo que va más allá. Es una realidad falsa, un movimiento, algo político. Yo prometí que no iba a mentir. Y cuando dimití, lo hice por salvar a mis compañeros. Alguien del Gobierno me mandó este mensaje: 'Si te vas, tu equipo se salva. Si no, se van contigo'". "El Gobierno me dijo que dimitiera un lunes antes de las nueve de la mañana o que echaba a todo mi equipo. Si no lo hacía, mi equipo estaría fuera. Y que nos veríamos en los juzgados y que irían a la FIFA. Ese es el Gobierno que tenemos", finalizaba diciendo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsAppy no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.