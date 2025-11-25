¡En directo!
¿Quieres asistir de público a la segunda Semifinal de La Voz? ¡Participa!
Consigue una entrada doble para vivir el programa desde dentro y en riguroso directo. ¡Te contamos cómo hacerlo!
La emoción de La Voz 2025 alcanza su punto más decisivo… ¡y tú puedes vivirla en el plató!
Antena 3 te invita a disfrutar en directo de la segunda Semifinal de La Voz con una entrada doble exclusiva para que sientas la magia, la música y toda la energía del programa más emocionante de la televisión.
Podrás ver de cerca a Malú, Pablo López, Sebastián Yatra y Mika, vivir actuaciones en directo de los talents y de nuestros coaches... ¡y mucho más! Una gala en la que conoceremos a los cuatro finalistas que optarán a ganar La Voz 2025 con muchas sorpresas.
El programa tendrá lugar en las instalaciones de Atresmedia. La cadena no se hace cargo de los desplazamientos.
¡Contesta a las preguntas de este trivial y recuerda que cuánto más participes, más posibilidades!
