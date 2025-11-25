Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Rubiales: "Mi beso a Jenni Hermoso fue de alegría, como el que puedes dar a un lotero si ganas 10 millones"

El expresidente de la RFEF defiende en Espejo Público su versión del beso a Jenni Hermoso, niega haber vivido en una mansión en República Dominicana y desmiente que haya sido amigo de Pedro Sánchez.

Luis Rubiales en Espejo Público

Entrevista a Luis Rubiales en Espejo Público de Antena 3 | Antena 3 Deportes

Luis F. Castillo
Publicado:

El expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, ha reaparecido este martes en el programa Espejo Público de Antena 3, donde volvió a defender su versión sobre el beso a Jenni Hermoso tras la final del Mundial de 2023, negó las informaciones sobre su vida en República Dominicana y cargó contra el actual Gobierno y la gestión del caso.

"Es falso que vivía en República Dominicana en una mansión de lujo, compartía un piso de 60 metros cuadrados. Lo ha desmentido la Agencia Tributaria, pero eso no sale en los medios de comunicación. Esa mansión la alquilaron unos amigos míos para 20 días", aseguró Rubiales, desmintiendo las noticias que hablaban de un supuesto estilo de vida ostentoso durante su estancia en el país caribeño.

"No me compares con Pedro Sánchez"

Durante la entrevista, Rubiales marcó distancias con el presidente del Gobierno y criticó duramente su gestión política: "Yo no soy una persona victimista, no me compares con Pedro Sánchez. Nunca hemos sido amigos, nos hemos intercambiado mensajes. No quiero que se me compare con alguien que prometió no hacer una amnistía y luego la ha hecho. Eso es de mal español. El PSOE que yo conocí no es el actual. No puede haber ninguna relación", manifestó.

"Pasamos miedo por la agresión"

El exdirigente de la RFEF también se refirió al episodio en el que su tío Luis Rubén Rubiales le lanzó varios huevos, asegurando que desconocía que el autor era su familiar: "Pasamos miedo por la agresión, pero yo no sabía que era mi tío. Pensaba que iba armado. No voy a hablar de familiares, cada uno que juzgue, yo me defendí de un ataque. Hubiera intentado pararlo, porque había niños pequeños y una mujer embarazada. Es lamentable que lo pongan en duda", explicó.

"No voy a pedir perdón a Jenni Hermoso"

Rubiales reiteró que no pedirá disculpas a la jugadora por el beso durante la celebración del Mundial femenino: "No voy a pedir perdón a Jenni Hermoso, yo le pregunté y ella dijo 'vale'. La sentencia no es firme, no está fundamentada, no fue un beso con ánimo libidinoso sino un beso de alegría como el que puedes dar a un lotero cuando ganas 10 millones de euros. Muchas personas en este país ven desproporcionado que el beso sea delito", argumentó.

El exmandatario también reconoció errores en su comportamiento, aunque los separó de cualquier delito: "Yo me equivoqué dos veces, en el palco y en el beso. Me disculpé institucionalmente en mi discurso, pero yo sé lo que he hecho. Una cosa es tener un comportamiento inadecuado y otra cuestión es pedir disculpas a Jenni Hermoso cuando le he pedido permiso en un ámbito de celebración total", dijo.

"Querían la cabeza de Jorge Vilda"

Rubiales habló además del despido del exseleccionador Jorge Vilda, a quien defendió durante la crisis interna de la selección femenina: "Querían la cabeza de Jorge Vilda. No podemos echarle porque ellas estuvieran acostumbradas a hacer lo mismo en su club. Yo le defendí y en aquel momento vieron la oportunidad de ir contra mí. Ellas han ganado el Mundial por su calidad, pero antes no lo ganaban porque no tenían medios. Se hicieron muchas cosas, pero eso no justifica que me equivocara, pero en el plano institucional, no a otro nivel", concluyó.

