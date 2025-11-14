Antena 3 LogoAntena3
Rubiales

Isabel Rábago habla con Luis Rubiales sobre los huevazos de su tío: "Su familia está totalmente rota"

Son las imágenes del día. El expresidente de la Federación Española de Fútbol presentaba su libro en un acto que fue interrumpido por un individuo encapuchado que lanzó varios huevos contra Luis Rubiales. Resultó ser su tío.

Isabel Rábago, sobre Luis Rubiales

Andrés Pantoja
Publicado:

No hay duda alguna que Luis Rubiales es un personaje de los más polémicos de la escena nacional española.

La relación del expresidente de la Real Federación Española de Fútbol, con sus tíos está muy lejos de ser la ideal. En su día fue su tío mayor, que trabajó con él en la RFEF, quien no hablaba precisamente bien de las acciones de su sobrino al frente del organismo, y del que salió escaldado.

"Cuando le identifican, el primer sorprendido es él"

Isabel Rábago

Sin embargo en esta ocasión ha sido otro de los hermanos de su padre, el menor de ellos, el que ha atacado a Luis Rubiales, literalmente. Al ir ataviado con un gorro y auriculares no reconoció a quien le tiró hasta tres huevos en mitad de la presentación y el protagonista se lanzó hacia él. Fue reducido y retenido por los asistentes antes de que el incidente fuera a mayores. Detenido por la Policía poco después, Rubiales anunció medidas legales contra él hasta que fue informado que el espontáneo era su familiar, y cambió de idea.

"La familia de Rubiales está rota"

El mismo expresidente de la RFEF reconoció estar abatido por la esperpéntica situación, y del mismo modo se encontraría su familia.

La periodista Isabel Rábago habló momentos después del ataque con Rubiales que ha reconocido no esperarse para nada que algo así pudiera suceder. Ambos volvían a hablar esta misma mañana: "Yo le he visto tocado (...) No se lo esperaba", expresaba Isabel.

Al ser un miembro de la familia la trascendencia de los hechos afectan considerablemente a varios de sus seres queridos. De hecho sus hijas, entre el público, tuvieron que ser atendidas por ataques de ansiedad.

Amenazas previas

En total Luis Rubiales tiene diez tíos por parte de su padre. Sin embargo con tres de ellos no tiene ninguna relación, y él mismo habría reconocido a Isabel que tiene un mensaje del menor de ellos, con el que además comparte nombre, en el que le profería amenazas personales.

Pese a todo ello, el Luis Rubiales más mediático renuncia a presentar cargos contra su tío y prefiere resolver el asunto de manera interna en su familia: "Para el es un tema familiar serio, la familia está totalmente rota".

Víctima de maltrato

María, la mujer que se encaró a la ministra por las pulseras antimaltrato: "Todos los servicios de Igualdad están privatizados y la violencia es un negocio"

Isabel Rábago habla con Luis Rubiales sobre los huevazos de su tío: "Su familia está totalmente rota"

