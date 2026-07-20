El "Luis más cercano" habla de su amigo De la Fuente: "Lo ha conseguido gracias a su esfuerzo"

De jugar en el Haro Deportivo de su localidad natal a levantar junto a su equipo la Copa del Mundo, Luis de la Fuente ha acaparado toda la atención desde el comienzo del mundial. Sus conocidos de la infancia han observado y lo han acompañado en su crecimiento, tanto personal como profesional. Procedente de una familia humilde de La Rioja, quienes han visto su evolución aseguran que ha sido constante y muy trabajador, por eso ha conseguido llegar hasta donde hoy está.

Uno de estos testigos de su progreso es Luis Salaz, amigo muy cercano del seleccionador, que hoy ha estado contando en Espejo Público algunas de las muchas dudas que surgen sobre su persona tras su éxito en el campeonato del mundo.

"Es imposible hablar con él, no lo ha hecho ni su familia"

Luis Salazar cuenta que es muy difícil comunicarse con el riojano en estos momentos. Entre el ajetreo de la victoria y los vuelos de regreso a casa, ni su familia ha podido hablar con él: "Ya hablaremos...".

"No es una imagen, él es así"

Uno de los motivos por los que Luis de la Fuente se ha ganado el corazón de todos es por la cercanía que transmite; un hombre humilde, que muestra, como decía desde plató Lorena García: "Una imagen de lucha, constancia y humildad", a lo que Salazar respondía: "No es una imagen, él es así. Los que lo conocemos de aquí, de Haro y conocemos a la familia sabemos que son así". Además, no titubea al afirmar que es una persona tremendamente trabajadora: "Lo que ha conseguido lo consigue gracias al trabajo y al tesón que tiene".

"Es consciente de lo que ha hecho y de que va a pasar a la historia"

No faltan en la conversación las especulaciones sobre cómo se debe sentir en estos momentos de la Fuente tras un logro de semejantes dimensiones: "Dentro de que pueda estar disfrutando, es tan humilde que lo estará viviendo como un día norma"

Desde Haro todos apoyan al que consideran "el mejor seleccionador de la historia". Son conscientes de lo bien que jugó nuestra selección y sobre todo, se enorgullecen de que Luis de la Fuente hable tan bien de su pueblo natal y no dude en visitarlo y hacer vida allí como si el tiempo no hubiese pasado.

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