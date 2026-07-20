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José Félix Díaz aplaude la actitud de España y la victoria brindada por Ferrán Torres: "El fútbol ha hecho justicia y no suele hacerla"

Entre una multitud de argentinos tanto fuera como dentro del campo donde se disputó la gran final, la Selección Española supo hacerse grande y celebrar ya su segunda estrella.

José Félix Díaz celebra la victoria de España

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Sofía Avendaño
Publicado:

España ya ha conquistado su segundo Mundial y lo ha hecho contra el que parecía el favorito para ganar este torneo casi desde el principio. Pero ni toda la afición argentina que inundaba el MetLife Stadium de Nueva Jersey ni lo que se comentaba a nivel internacional han podido con la fuerza de nuestra selección. Un 1-0 marcado por una de las personalidades más criticadas de este mundial, Ferrán Torres, que ha podido "callar" a más de uno, tal y como aludía con su celebración tras marcar el gol de la victoria.

Era el gol de Iniesta y ahora es el gol de Ferrán Torres

Esta mañana hemos tenido en Espejo Público a José Felix Díaz, director editorial de AS, quien se ha sumado a esta celebración. Precisamente ha querido dar especial importancia a la figura del que nos ha brindado esa victoria, del conocido como "el tiburón". "Ha habido muchos comentarios sobre que era el más guapo pero también se le han dado mas palos en redes y en medios de comunicación", ha sentenciado. Ha recordado ese momento que a tantos les resultó cómico pero que a muchos otros, les pareció entrañable y admirable: "Me quedo con esa imagen de cuando estaba mirando al cielo rezando porque ese gol contra Arabia Saudí fuera gol. Lo anularon, pero el destino ha querido que ese gol fuera decisivo. Ferrán Torres forma ya parte de la historia de España. Era el gol de Iniesta y ahora es el gol de Ferrán Torres. El futbol ha hecho justicia, que no suele hacerla pero la ha hecho".

Un estado albiceleste conquistado por España

El director editorial estuvo presente durante el partido que se disputó anoche en Nueva Jersey, y tal y como ha recalcado, había una inmensa diferencia entre la cantidad de aficionados argentinos y aficionados españoles. "La proporción era de 100 a uno. Tú bajabas a desayunar antes del partido y a los españoles los saludabas, a los argentinos no se podía porque no llegaban al estadio, había cientos y cientos. Una cosa que no entiendo es por qué tenían un fondo entero ocupado y nosotros mil o dos mil personas", relata. Para ser más precisos, resalta que "por cada 100, 80 argentinos y 20 españoles dentro del estadio".

Pero eso no asustó a España, que fue capaz de sostener el empate hasta dar con el gol ganador, todo con una posesión del 65% y 12 tiros a puerta frente a los 0 que ellos incidieron. "Así me gusta más el triunfo, porque se hizo contra eso y contra la actitud lamentable de los jugadores argentinos durante y especialmente al final del partido", ha finalizado Díaz.

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