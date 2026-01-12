¿Apoya Juan Lobato el manifiesto crítico con el actual PSOE de Jordi Sevilla?: "El PSOE no es de sus dirigentes"

Lobato defiende que la fortaleza de este escrito "no se trata tanto de nombres como de contenidos y de políticas" poniendo el foco en "qué camino deben tener el partido socialista en futuras etapas".

Debate interno en el PSOE, ¿amenaza o mejora?

Una reflexión,, que según señala, ha quedado relegada durante años: "En el PSOE y en la mayoría de partidos, en una verticalidad que hacía que fuera mucho más difícil expresar opiniones" algo que para Lobato es síntoma de debilidad. "Un partido se hace mucho más fuerte cuando se ve que tiene pulso, que tiene gente que piensa, que opina y que aporta esa riqueza que tiene la variedad que también tiene un país como España".

¿Cómo podría afectar la polarización a las expectativas electorales de Sánchez?

A su juicio, el partido socialista no puede actuar en función de una coyuntura demoscópica negativa, sino que debe hacerlo "en función de cuál cree que debe ser la utilidad del PSOE como instrumento de la sociedad española". En ese sentido subraya que "el PSOE no es de sus dirigentes ni siquiera de sus militantes".

"Los votantes de Vox no son necesariamente gente con una ideología ultraderechista"

Lobato describe a las personas que votan a Vox como un público joven "que tiene frustradas sus expectativas y que traslada esa frustración con un voto radical". Focalizando esa decepción en temas como la vivienda, el sueldo, tener una posición clara y un modelo de país que responda a sus necesidades.

¿Reconoce Lobato el Partido Socialista actual?

Ve una urgente necesidad en conseguir una política más eficaz y con un perfil más claramente de izquierdas, al considerar que "es el papel que ha tenido el peso durante mucho tiempo".

