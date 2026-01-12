Álvaro Nieto, sobre el manifiesto firmado por numerosos socialistas críticos: "Tiene más futuro Juan Lobato que Jordi Sevilla"

Nueva páginas de manifiesto que evidencian la división interna del Partido Socialista. Unas voces críticas que muchos añoraban y que veían lejos en un pasado donde el debate dentro de la formación era entendido como fuente productiva de riqueza ideológica.

Era de sobre conocido que el actual rumbo del PSOE no es del agrado de muchos de sus militantes, incluidas grandes figuras y dirigentes de épocas anteriores, que llegaron a ser expulsados por la actual cúpula, con sus cambios forzosos debido a los escándalos judiciales de los ex secretarios de Organización José Luis Ábalos o Santos Cerdán.

"Por la reactivación política del PSOE y de la democracia en España", reza el inicio del manifiesto de la plataforma 'Socialdemocracia 21', encabezada por Jordi Sevilla, exministro de Administraciones Públicas. Se desconocen los 'abajofirmantes', muchos temerosos de sufrir represalias por parte de la maquinaria del partido, pero sí que atribuiría al Gobierno de Pedro Sánchez una incapacidad a responder a las principales inquietudes de los españoles. Piden un cambio para recuperar un apoyo hacia el socialismo que consideran perdido y que se termine con lo que entienden como una "dictadura de las minorías".

Una iniciativa "loable", pero...

Juan Lobato se manifestaba a favor del texto pocos minutos antes en su intervención en Espejo Público. Precisamente sobre el documento y lo dicho al respecto por el ex secretario general del PSOE de Madrid, se pronunciaba el periodista Álvaro Nieto: "El problema es que no sabemos muy bien qué propone ni quiénes son los que suscriben el manifiesto, pero yo creo que es una iniciativa loable".

Analizaba los hipotéticos cambios que podrían derivarse de crecer esta corriente en el PSOE: "Que alguien se mueva en el Partido Socialista es algo que tiene mucho interés, aunque yo creo que tiene más futuro Juan Lobato que Jordi Sevilla, liderando el PSOE".

