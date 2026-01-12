Nicolás Redondo, sobre un posible regreso al PSOE tras el manifiesto de Jordi Sevilla: "No haré nada a favor de nadie que no aclare la relación con los nacionalistas"

Nicolás Redondo, exdirigente socialista, ha analizado en Espejo Público el manifiesto de Jordi Sevilla 'Socialdemocracia21' en el que presenta una alternativa a las políticas de Pedro Sánchez. Redondo expulsado del PSOE en septiembre de 2023 junto a Joaquín Leguina.

Señala que antes de las Navidades ha podido hablar tanto con Juan Lobato, que aprueba el manifiesto, como con Jordi Sevilla. "Soy conocedor de sus ilusiones y de sus intenciones", apunta.

"Jordi Sevilla es un hombre que decide por sí mismo dentro del PSOE y eso es para hacerle los honores"

Le parece bien que esta iniciativa la ponga en marcha Jordi Sevilla "porque es un personaje sólido intelectualmente que ha tenido un comportamiento personal serio y es un hombre estimable dentro del socialismo". "Es un hombre que decide por sí mismo, y muchas veces yo creo que decide equivocadamente pero por sí mismo. Y en un partido en el que nadie decide por sí mismo, que lo haga es para hacerle los honores".

Redondo está muy satisfecho con el papel que está tomando Lobato. Destaca que "es importante que esté porque es un personaje con futuro y proyección como hay algunos otros". "Sánchez hizo una limpia antes de las elecciones generales. Limpió todo el grupo parlamentario, solo se opusieron en Castilla- La Mancha. Cambió todo y es un grupo que parece la guardia pretoriana de Sánchez". Considera Redondo que Pedro Sánchez ha puesto a sus ministros con la voluntad de controlar el partido, no de ganar las elecciones. Le parece poco probable que tenga éxito el debate alternativo pero sí le parece bien que se inicie.

¿Volvería Nicolás Redondo a otro proyecto de PSOE?

Redondo dice que está muy lejos del partido y ha recobrado una libertad que aprecia mucho. Sobre la posibilidad de volver a un PSOE con un nuevo proyecto, señala que siente por Juan Lobato una gran simpatía aunque piensa que algunos dirigentes no han hecho lo que tenían que hacer en momentos clave de la vida del partido. "Yo ya no haré nada a favor de nadie que no deje clara cuál es será la relación del partido con los nacionalistas, qué relación habrá con el PP si es enemigo o adversario... y para terminar que aclare también qué proyecto tiene de país".

