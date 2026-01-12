Jordi Sevilla lanza su manifiesto y pide "cambiar el rumbo" del PSOE de Pedro Sánchez

El exministro y expresidente de Red Eléctrica, Jordi Sevilla, publica este lunes un manifiesto para pedir un cambio en el PSOE. De esta forma, el que fue miembro del ejecutivo durante el Gobierno de Zapatero se muestra como una de las voces más críticas con los socialistas.

El manifiesto llega después de que el expresidente de Red Eléctrica anunciara en una entrevista en Europa Press que daría comienzo a una preparación de una alternativa que pueda sustituir la deriva "podemita".

En el escrito publicado en redes sociales, el exministro señala a al PSOE y alerta de "a un auge de la extrema derecha, a una pérdida de apoyos al socialismo y a una dictadura de las minorías".

Bajo el título 'Por la reactivación política del PSOE y la democracia en España, Socialdemocracia 21', Sevilla expresa en su manifiesto publicado en sus redes sociales, que quieren que "el PSOE recupere un proyecto autónomo, socialdemócrata, de cambio, ilusionante, mayoritario, centrado en los problemas de los ciudadanos y abierto a consensos democráticos con sus adversarios políticos en cuestiones de Estado".

"Urge presentar un nuevo proyector modernizador de nuestro país"

El exministro de Administraciones Públicas durante el Gobierno de Zapatero ha expresado su deseo de un proyecto que apueste por "el valor del respeto al adversario, del diálogo y del acuerdo, en sociedades plurales, diversas democráticas", "sin romper lo que nos une" y "que se sienta más hijo de la transición y de la Constitución, que nieto de la Guerra Civil y la dictadura franquista".

Entre los puntos de su comunicado, busca hacer posible el cumplimiento de los principios de libertad e igualdad. Además, pone de relieve puntos como "un acceso a una vivienda digna", el deterioro de la estabilidad laboral o la presión que sufren los servicios públicos. "Ninguno de estos problemas se resuelve bajo gobiernos de la derecha porque no forman parte de sus preocupaciones o incluso, de su visión de la sociedad", ha asegurado.

Asimismo, ha subrayado que hay voces que piden "una visión más policéntrica" y "más espacio y visibilidad como partes integrantes de un Estado compuesto integrado por nacionalidades y regiones". Con todo ello, "urge presenta un nuevo proyector modernizador de nuestro país" y "dar un salto hacia delante aumentando la capacidad redistributiva".

"Estamos a tiempo de cambiar el rumbo"

A este escrito, se ha unido su aparición en redes sociales, con el que remarca su mensaje de promover "un debate autocrítico en el seno del PSOE" y "superar el callejón sin salida" al que la crispación y el sanchismo están conduciendo a España.

Haciendo mención de los próximos comicios en Aragón, donde espera una mejoría en los resultados para el PSOE, Jordi Sevilla invita a aplicar estas sugerencias y mejoras que plantean y recuerda que aún hay esperanza y que "estamos a tiempo de cambiar el rumbo".

