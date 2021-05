¿Qué es el género no binario?

¿Qué significa ser del género no binario? La expresión género no binario se aplica a las personas que se encuentran fuera de la definición binario de género, es decir, que no se perciben plenamente masculinas o femeninas y que pueden reconocerse con un tercer género o con ninguno.

El binario de género es la idea de que solo hay dos géneros posibles: masculino y femenino. Las personas hermafroditas y las que nacen con cromosomas X o Y adicionales también podrían clasificarse como géneros binarios.

Género no binario

Cualquiera que se identifique como género no binario, por lo tanto, ve su género más allá de estas definiciones. Las personas no binarias también pueden identificarse como transgénero, lo que significa que su experiencia interna del género difiere de la que se les asignó al nacer.

La cantante Demi Lovato, de 28 años, anunció hoy que se identifica como género no binario. La estrella de la canción estadounidense afirma que este paso llega tras un largo tiempo de reflexión y que a partir de ahora no quiere que se dirijan a ella como "él" ni "ella".

¿Qué significa ser fluido en términos de género?

Ser fluido es una identidad de género no binaria. Se utiliza para describir a alguien cuya identidad de género varía con el tiempo. Una persona de género fluido puede identificarse en cualquier momento como masculino, femenino o no binario.

También pueden identificarse con una combinación de identidades de género o sentir que su identidad de género cambia dependiendo de diferentes situaciones o circunstancias. Miley Cyrus se ha descrito a sí misma como una persona sexualmente fluida y de género neutro.