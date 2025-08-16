Detenidos los miembros de un clan familiar dedicado al robo de material ferroviario

La Guardia Civil de la Comandancia de Guadalajara ha llevado a cabo numerosas actuaciones en las últimas semanas contra la sustracción de material ferroviario que ha terminado con la detención de cuatro personas de un clan familiar de nacionalidad española, con edades comprendidas entre los 42 y 23 años. Se dedicaban a robar los raíles de las vías del tren y, pese a ser pillados varias veces, siempre volvían a por más material.

A finales del pasado mes de julio, la Guardia Civil sorprendió durante su servicio de vigilancia en la estación de Baides a cuatro personas cargando en dos furgonetas tramos de riel, que previamente habían cortado con un soplete de oxicorte para facilitar su transporte.

Tras los hechos, se procedió a la investigación de los implicados como presuntos autores de un delito de hurto, según ha comunicado el Instituto Armado en una nota de prensa.

Los individuos quedaron en libertad a las pocas horas y regresaron al lugar para cargar el resto del material troceado, aunque fueron detectados mientras circulaban por la carretera GU-149. Tras la reincidencia, los agentes procedieron a su detención y los pusieron a disposición de la autoridad judicial.

Detenidos de nuevo en agosto

Los días 7 y 8 de agosto, miembros del mismo clan fueron investigados nuevamente al ser identificados cuando transportaban de nuevo material ferroviario en la A-2.

El 7 de agosto, fueron interceptados dos de ellos a la altura del kilómetro 75, cuando circulaban en una furgoneta con un evidente exceso de peso, puesto que transportaban tramos de riel ferroviario.

El 8 de agosto, otros tres miembros fueron capturados a la altura del kilómetro 80 de la Autovía del Nordeste. Este grupo transportaba una gran cantidad de material metálico, cable acerado, aisladores y piezas estructurales, todos ellos elementos destinados a la sustentación de la catenaria y pertenecientes a la infraestructura ferroviaria que posiblemente sustrajeron en la estación de Medinaceli (Soria).

Estas intervenciones han sido llevadas a cabo por agentes del Servicio de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil de Sigüenza, Torija, Hita y Humanes.

[[H2:Las 'mafias del cobre' que roban los cables de las vías del tren]]

Van con radiales, cuerdas y guantes, y se mueven en grupo, con precisión milimétrica para, en unos minutos, arrancar cientos de metros de cableado ferroviario. Las 'mafias del cobre' son bandas organizadas que han multiplicado los robos en los últimos años.

Tras cortar el cable y huir en su furgoneta, lo llevan a un almacén oculto donde lo queman para separar el metal del plástico y después lo introducen en el mercado negro a través de chatarrerías ilegales, donde la Policía realiza redadas periódicas.

Las penas por este delito son bajas; pueden conllevar hasta tres años de prisión, pero muchos de los implicados huyen al extranjero antes de ser juzgados, por lo que numerosos acusados quedan impunes.

Según datos del Ministerio del Interior, los robos de cobre se han duplicado en los últimos cuatro años: de 2.365 casos conocidos en 2021 a 4.433 en 2024. También se ha duplicado el número de detenidos: 987 personas fueron arrestadas o investigadas el año pasado por ese negocio que da dinero rápido y, en muchos casos, queda sin consecuencias.

