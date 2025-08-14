Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Un turista de 23 años se cuela en una habitación de hotel y toca a una mujer mientras dormía en Palma

La víctima se despertó y lo encontró sentado en su cama, acariciándole la pierna.

Esta semana un joven turista de origen alemán de 23 años ha sido detenido en Playa de Palma tras colarse en la habitación de una mujer y tocarla mientras dormía. Los hechos ocurrieron la madrugada del pasado lunes en un hotel de la zona, según ha informado la Policía Local de Palma.

La intervención policial comenzó cuando la Base del 092 recibió un aviso alertando de que un hombre se había metido en una habitación que no era la suya. Al llegar al lugar, los agentes hablaron con la víctima, también turista, quien relató que al abrir los ojos encontró a un desconocido sentado en su cama, tocándole la pierna.

Su pareja, que dormía junto a ella, se despertó y consiguió echar al intruso, que se refugió en la habitación contigua. Personal del hotel ayudó a localizar al individuo, y la Policía confirmó que se trataba de un huésped alojado allí.

El arrestado aseguró a los agentes que no sabía cómo había acabado en la habitación de la pareja y que no recordaba si había tocado a la mujer. Sin embargo, los policías comprobaron que los balcones de ambas habitaciones estaban conectados por una mampara, que podría haber facilitado el acceso.

El turista fue arrestado como presunto autor de un delito de agresión sexual y otro de allanamiento. Tras las diligencia fue puesto a disposición judicial.

Ofrecía trabajo a sin papeles y las agredía sexualmente

La Guardia Civil ha detenido en el municipio ourensano de Celanova a un hombre acusado de agredir sexualmente a tres mujeres extranjeras que vivían en España sin papeles. Según la investigación, el sospechoso utilizaba internet para contactar con las víctimas, a las que ofrecía supuestos trabajos de limpieza.

El modus operandi era siempre parecido. El hombre citaba a las mujeres en una nave industrial con la excusa de realizarles una entrevista previa. Sin embargo, una vez allí, presuntamente las sometía a tocamientos sin su consentimiento. Las víctimas, debido a su situación administrativa irregular y a la falta de recursos económicos, estaban en una posición de vulnerabilidad.

La detención se produjo el pasado martes, 12 de agosto, dentro de la operación Predator Ou, que dirige la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Ourense. Los agentes llegaron hasta él tras varias denuncias y seguimientos.

El caso ya está en manos del Juzgado de Instrucción de Celanova, donde se investigan los hechos y no se descarta que puedan aparecer más denuncias. La Guardia Civil ha pedido la colaboración ciudadana para animar a posibles víctimas que aún no hayan hablado a dar el paso.

