Alertan de una nueva estafa en las estaciones de recarga de vehículos eléctricos

El Gobierno de Cantabria alerta a los conductores de coches eléctricos de una nueva técnica de fraude a través de códigos QR que afecta a aquellos que acuden a los puntos de recarga para estos vehículos.

La estafa consiste en colocar pegatinas con códigos QR falsos sobre los originales, de tal manera que, a la hora de pagar, los usuarios escanean el código que les redirige a una web fraudulenta en vez de a la original de la estación de servicio. En la web, solicitan datos de la cuenta corriente o tarjeta de crédito del cliente.

Es una técnica que emplea pegatinas con ofertas sugerentes, como recargas gratuitas o grandes descuentos, para llamar la atención del consumidor en el momento de recargar. Sin embargo, no se trata de ninguna oferta o regalo, sino de la concesión de un permiso para un pago fraudulento.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) destaca la "complejidad" de la estafa, puesto que los delincuentes tienen previsto que, al no obtener electricidad la primera vez, los usuarios lo intentarán una segunda, y es en este segundo intento cuando el QR les redirija a la web real donde volverán a pagar y se producirá la carga.

Según advierte el Ejecutivo en un comunicado, al no ser una sustracción de grandes cantidades, es posible que el cliente no perciba que ha sido víctima de una estafa. Además, con este método, los ciberdelincuentes pueden recopilar datos sensibles de la cuenta corriente o tarjeta de crédito del usuario. Para evitar riesgos, es preferible pagar siempre a través de la web o la aplicación oficial del suministrador de energía.

Consejos para no ser víctimas de estafa

La Dirección General de Comercio y Consumo del Gobierno cántabro ofrece a los consumidores y usuarios una serie de consejos para no caer en esta estafa, como observar bien el código QR antes de realizar la recarga y comprobar si presenta alguna anomalía tanto en el color como en la forma, o ver si se trata de una pegatina superpuesta sobre el código original.

En el caso de descubrir una pegatina falsa, el consumidor debe ponerse en contacto de manera inmediata con la empresa suministradora del punto de recarga.

Se puede percibir que el código es fraudulento cuando se aprecian características como la utilización de una URL con un dominio sospechoso, por lo que hay que cerciorarse de que la web a la que se tiene acceso cumple con estándares de protección y navegación segura, como 'https'.

En caso de haber caído en la estafa, el usuario debe bloquear su tarjeta de crédito de inmediato y contactar con su banco, además de denunciar el fraude a la empresa suministradora del cargador de energía y a la autoridad competente.

El consejero de Comercio, Eduardo Arasti, ha recordado a usuarios y consumidores la importancia de "estar alerta e informados sobre ciberseguridad y este tipo de estafas cada vez más frecuentes", además de reafirmar el compromiso que tiene su departamento con los ciudadanos que puedan verse afectados por este tipo de delitos.

La Dirección General de Comercio y Consumo del Gobierno de Cantabria ha puesto a disposición de los consumidores y usuarios toda la información disponible en su página web (www.comercioyconsumodecantabria.es), así como en sus perfiles de redes sociales (Instagram, Facebook, X y LinkedIn).

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com