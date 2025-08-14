El Gobierno cede ante la presión de Canarias y reactiva un segundo traslado de menores migrantes

El Gobierno cede a la presión de Canarias y va a reactivar este sábado el traslado a la península de menores migrantes solicitantes de asilo. Será un grupo de cinco menores procedentes de Mali, que se encuentran en el centro Canarias 50, que serán los siguientes en salir a la Península. La fecha enmarcada para este traslado será el 16 de agosto, según ha informado el Gobierno Canario.

Este acuerdo viene de la reunión acordada esta mañana entre el Gobierno de Canarias y el Ministerio de Migraciones, debido a la exigencia del Ejecutivo autónomo para que se aceleren las derivaciones y así drenar la saturación de los centros en el Archipiélago.

Desde Moncloa detallan que el Gobierno no quiere hacer público el destinode los menores trasladados a la península para preservar su intimidad y ofrecerles el máximo nivel de protección.

Un traslado que ha variado con las previsiones iniciales, ya que con el primer traslado se informó de que a finales de esta semana habría previsto una salida de otros 15 o 20 menores. Por su parte, el Gobierno también anunció el pasado 12 de agosto que se producirían "en los próximos días" tres nuevos traslados.

Más traslados durante este mes de agosto

Los días 21 y 22 de agosto saldrá otro grupo de 10 menores varones y 5 o 10 niñas. Estas últimas dependerán de las evaluaciones realizadas por el equipo de la entidad Engloba y técnicas de la Dirección General de Protección a la Infancia y las Familias.

De cumplirse las nuevas derivaciones, hablaríamos de que entre 25 y 30 niños habrían salido de Canarias, de los 1.070 que se encuentran en el Sistema Nacional de Acogida de Protección Internacional (SNAPI), según detalla el Ejecutivo canario.

En una reunión urgente esta mañana se ha acordado también la salida de entre 15 y 20 menores más la próxima semana.

El primer traslado viene después de que este lunes se cumpliera con la orden del Tribunal Supremo. Fue un total de 10 menores malienses solicitantes de asilo a centros de acogida estatales en diferentes comunidades autónomas peninsulares.

Cataluña y País Vasco, fuera del reparto de inmigrantes menores

No obstante, el reparto no es equitativo para todas las comunidades autónomas, ya que País Vasco y Canarias quedan exentos de esta medida. Madrid, Andalucía y Comunidad Valenciana están previstos que acojan a la mitad de "un máximo de 3.975 niños,niñas y adolescentes" que se encuentran en Canarias, Ceuta y Melilla. Esta distinción se debe, según han informado fuentes ministeriales a 'Europa Press' a que sus sistemas de acogida se encuentran "tensionados" y "debido al esfuerzo previo realizado durante los últimos años".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.